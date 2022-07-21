Bursa’da ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı istilası

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Akbaşlar Mahallesine giderek incelemede bulundu.
Çelik,
"Bir hafta önce Trakya bölgesinde, görülmeyen çayır tırtılı ayçiçeklerine hasar vermişti. Bir kaç gün önce de Yenişehir ilçesinde görüldü. Yenişehir’e sınır olduğumuz için bize de gelir korkusu vardı. İlçemize bağlı Akbaşlar Mahallesine de sıçradı. Şuan görüyorsunuz ayçiçekleri zarar görmüş durumda. Ayçiçiğinin yanısıra domates, biber gibi ürünlere de zarar verdiğini gördük. Ürünleri kurutmaya devam ediyor. Yenişehir’de dronlu ilaçlama yapıldığını öğrendim. Hemen Belediye Başkanımız Alper Taban’ı aradım. O da hızla ilgileneceğini söyledi. İnşallah bizde daha farklı bölgelere bulaşmadan bu sorunu çözmüş oluruz diye temenni ediyorum" dedi.
GÜNDEM
Bakan Yardımcısı Pakdil’den tırtıl istilası konusunda rahatlatan açıklama: Ürkütücü bir tablo yok
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Tırtıl popülasyonu, yoğun olarak Edirne'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Enez, Kırklareli'nin merkez ilçe, Lüleburgaz, Babaeski, Tekirdağ'ın ise Süleymanpaşa, Muratlı, Malkara, Hayrabolu ilçelerinde görüldü.
Çayır tırtılı görülen ekili tarlaların tamamına yakını, kara ekipmanları ve dron hava sistemleriyle büyük oranda ilaçlandı.
Bölgede yaklaşık 4 milyon dekarlık ekim alanından 260 bin dekar alanda görülen tırtılla mücadele kapsamında ayçiçeği tarlalarının tamamına yakınına ilaç sıkıldı. Kalan kısımlarda çalışmalar ise rüzgar nedeniyle insansız hava araçlarının kalkamaması nedeniyle tamamlanamadı. Bu alanlarda ilaçlamalar akşam ve gece saatlerinde sürdürülüyor.
Havadan ilaçlama ekipleri, arıların polen toplamaya son verdiği ve kovanlara çekildiği akşam saatlerinde ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.
Ekipler, Kırklareli'nde yoğun olarak il merkezine bağlı Kavaklı ve İnece beldelerinde çiftçilerin talepleri üzerine gün batımına doğru ilaçlama yapıyor.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bölgedeki ayçiçeği tarlalarını kurtarmaya çalışırken, arılara da zarar verilmemesi amacıyla ilaçlamaların akşam saatlerinde yapılmaya başlandığını söyledi.
Arı popülasyonunun da çok önemli olduğunu ifade eden Aksoy, ayçiçekleri kadar onların da korunması gerektiğini kaydetti.
Özellikle arıların kovanlara çekildiği saatlerde ilaçlamaya özen gösterdiklerini dile getiren Aksoy, \"Kırklareli'nde bütün alanları ilaçlamış olduk. Yaklaşık 100 bin dekar alanın ilaçlaması bitti. Zararlı baskı altına alınmış oldu. İlaçlamaların hepsini arıların yuvalarına döndüğü saatte yapmaya çalışıyoruz. Akşam saatleri hem serin oluyor, ilacın buharlaşması engellenmiş oluyor hem de özellikle arılar ve diğer canlılara zarar verilmiyor.\" diye konuştu.
İlde büyük oranda zararlının yok edildiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:
\"Belki lokal bölgelerde de çıkarsa zarar yapmaz. Kırklareli'nde bu sene yaklaşık 900 bin dekar ekim alanımız var ama ikinci ekim alanıyla birlikte bu 1 milyonun üzerine çıkıyor. Bu seneki rekoltemizi de 250 bin tonla 275 bin ton arasında bekliyoruz. Henüz hasat olmadığı için erken konuşmak da doğru değil ama bu sene bizim rekoltede bir değişiklik beklemiyoruz.\"
Çiftçi Halil Özdinç de ayçiçeği tarlasına çayır tırtılının zarar verdiğini tespit etmesi üzerine ilaçlattığını anlattı.<br><br>Edirne ve Tekirdağ da ilaçlamalar arıların zarar görmemesi için büyük oranda akşam saatlerinde yapılmaya başlandı.
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Trakya'da çayır tırtılı istilası: Arılar kovana çekilince dronlar havalanıyor
Trakya'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı mücadelenin büyük kısmı tamamlandı, kalan kısımlar arıların zarar görmemesi amacıyla akşam saatlerinde ilaçlanıyor.
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Geçtiğimiz günlerde Trakya çiftçilerinden kötü haber geldi.
Edinilen bilgiye göre tarım arazilerinde etkili olan çayır tırtılı ayçiçeklerine zarar verdi.
Tırtıl istilası Trakya ile sınırlı kalmadı.
Çanakkale’den de çayır tırtılları tarım arazilerine dadandığı bilgisi geldi.
Çayır tırtıllarına karşı Tekirdağ’da drone ile ilaçlama operasyonu başlatılırken Trakya genelinde bulunan 4 milyon dekarlık tarım arazilerinde zararlı tespiti çalışmaları da devam ediyor.
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Bekten, Davutköy ve Torhasan köylerinde ise tehlike sürüyor.
Kapya biberi, yonca ve mısır tarlarını istila eden çayır tırtılları bitkilerin yapraklarını yiyerek zarar veriyor.
Çanakkale İl Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler tırtıl tespit edilen tarlalarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Bekten köyünde kapya biber yetiştiriciliği yapan İsmail Bülbül, tarlasının yüzde 60’ını çayır tırtıllarının yediğini belirterek, “Bu sene tırtıllar 13 dönüm kapya biber tarlamın yüzde altmışını yediler. Bu konuda devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bu tırtılları nasıl yok edebiliriz. Şu anda tırtıllar biberlerin her tarafını sarmış yapraklarını yediler bir şey kalmadı. Bilmiyorum nasıl olacak nasıl gidecek. Mısır ve yonca tarlalarımızı da tırtıllar bastı. Oralardan da mağduruz. Herkes ilaçlama bekliyor. Bilmiyorum nasıl ilaçlanacak onu da bilmiyoruz bir yardım bekliyoruz” dedi.
omşu tarlada görülen tırtılların sonrasında kendi tarlasına geçtiğini belirten Davutköy köyünde mısır yetiştiriciliği yapan Nadir Korkmaz, “Tarlamda zararlılar mevcut şu an. Malumunuz şu an tırtıl istilası var. Yan tarafta bulunan biber tarlasında başladı. Oradan yonca tarlasına ardından da benim tarlaya geçti tırtıllar. Hakikaten çok zarar söz konusu. Civar köylerde tarlaları komple bitirmiş tırtıllar. Şu an ilaçlama yapıyoruz. Dron ile ilaçlama var tarlamızda. İnşallah neticeyi olumlu yönde alırız” dedi.
Her şeyi yiyorlar: Tarlaları komple bitirdiler
Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de köylere ve tarlalara zarar veren tırtıllar gündem haline geldi. Trakya bölgesinde ayçiçek tarlalarına danan çayır tırtılları Tekirdağ'dan sonra bu kez de Çanakkale'de görüldü.