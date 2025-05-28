Pegasus yurt dışına gidecekleri ilgilendiren yeni bilet fiyatlarını açıkladı. Yapılan kampanya kapsamında 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak biletlerle 25 Ekim 2025 - 28 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak seyahatler 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlardan satışa sunuldu.





Pegasus'tan 1 Euro'ya uçak bileti kampanyası





150 bin koltukta geçerli olacak olan kampanya için ekstra ödeme yaparak bagaj hakları da satın alınabiliyor.





PEGASUS 1 EURO BİLET KAMPANYASI TARİHİ





Kampanya için 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde bilet alımı yapılacak ve 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihlerinde uçuş olacak. Belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 1€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.





150.000 koltuk için geçerli olan kampanya biletleri flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor.









PEGASUS YURT DIŞI 1 EURO KAMPANYASI HATLARI





Aşağıdaki fiyatlar, başlayan fiyatlardır:





İstanbul - Ksamil / € 1,00

İstanbul - Saraybosna / € 1,00

Saraybosna - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Tuzla / € 1,00

Tuzla - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Sofya / € 1,00

Sofya - İstanbul / € 1,00

Atina - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Atina / € 1,00

Priştine - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Priştine / € 1,00

İzmir - Üsküp / € 1,00

Üsküp - İzmir / € 1,00

İstanbul - Üsküp / € 1,00

Üsküp - İstanbul / € 1,00

Bükreş - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Bükreş / € 1,00

Erivan - İstanbul / € 1,00

İzmir - Bakü / € 1,00

Bakü - İzmir / € 1,00

Tiflis - Antalya / € 1,00

İstanbul - Kutaisi / € 1,00

Tiflis - İstanbul / € 1,00

Ankara - Viyana / € 1,00

Viyana - Ankara / € 1,00

İstanbul - Viyana / € 1,00

Viyana - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Charleroi / € 1,00

Kopenhag - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Kopenhag / € 1,00

Kayseri - Köln / € 1,00

Köln - Kayseri / € 1,00

Düsseldorf - Kayseri / € 1,00

Bremen - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Bremen / € 1,00

Adana - Düsseldorf / € 1,00

Düsseldorf - Adana / € 1,00

Köln - Diyarbakır / € 1,00

Diyarbakır - Köln / € 1,00

Berlin - Ankara / € 1,00

Köln - Ankara / € 1,00

Ankara - Köln / € 1,00

Düsseldorf - Ankara / € 1,00

Ankara - Düsseldorf / € 1,00

Ankara - Frankfurt / € 1,00

Frankfurt - Ankara / € 1,00

Ankara - Hamburg / € 1,00

Hamburg - Ankara / € 1,00

Ankara - Stuttgart / € 1,00

Stuttgart - Ankara / € 1,00

Köln - Elazığ / € 1,00

Elazığ - Köln / € 1,00

Köln - Gaziantep / € 1,00

Gaziantep - Köln / € 1,00

Düsseldorf - Gaziantep / € 1,00

Berlin - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Berlin / € 1,00

Köln - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Köln / € 1,00

Dortmund - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Dortmund / € 1,00

Düsseldorf - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Düsseldorf / € 1,00

Frankfurt - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Frankfurt / € 1,00

Hannover - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Hannover / € 1,00

Hamburg - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Hamburg / € 1,00

Münih - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Münih / € 1,00

Nürnberg - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Nürnberg / € 1,00

İstanbul - Stuttgart / € 1,00

Stuttgart - İstanbul / € 1,00

Düsseldorf - Samsun / € 1,00

Düsseldorf - Trabzon / € 1,00

Rotterdam - Kayseri / € 1,00

Amsterdam - İstanbul / € 1,00

Eindhoven - İstanbul / € 1,00

Rotterdam - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Basel / € 1,00

Cenevre - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Cenevre / € 1,00

İstanbul - Zürih / € 1,00

Zürih - İstanbul / € 1,00

Amman - Antalya / € 1,00

Amman - Ankara / € 1,00

Ankara - Amman / € 1,00

Antalya - Beyrut / € 1,00

Beyrut - Antalya / € 1,00

İstanbul - Zagreb / € 1,00

Zagreb - İstanbul / € 1,00

Prag - İstanbul / € 1,00

Roma - İstanbul / € 1,00

Bratislava - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Bratislava / € 1,00

Hurgada - İstanbul / € 11,00

İstanbul - Hurgada / € 11,00

İstanbul - Şarm El-Şeyh / € 11,00

Şarm El-Şeyh - İstanbul / € 11,00

Ksamil - İstanbul / € 11,00

İzmir - Podgoritsa / € 11,00

Podgoritsa - İzmir / € 11,00

Ankara - Podgoritsa / € 11,00

Podgoritsa - Ankara / € 11,00

İstanbul - Erivan / € 11,00

İstanbul - Gence / € 11,00





KAMPANYA KOŞULLARI





Light Paket içeriğinde Kabin Bagajı Hakkı ve Uçak Altı Bagajı Hakkı sunulmamakta olup, Light Paket kapsamında yalnızca bir adet Koltuk Altına Sığacak Çanta taşınabilir





Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirler Kampanyanın Geçerli Olduğu Tarihlerde bilet alımı sırasında Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelik ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarası) girmesi gerekiyor.





Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan misafirlerimiz, Kampanyanın geçerli olduğu satış tarihleri içerisinde Pegasus BolBol üyesi olarak Kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde Kampanyadan faydalanabilirler.





Pegasus BolBollu misafirlerimiz Kampanyadan burada sayılan Kampanya Kurallarına uygun olacak şekilde birden fazla kez yararlanılabilir.



