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Pegasus'tan 1 Euro'ya uçak bileti kampanyası: Yurt dışı indirimli biletler satışa çıktı

Pegasus'tan 1 Euro'ya uçak bileti kampanyası: Yurt dışı indirimli biletler satışa çıktı

12:1628/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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1 euroya uçak bileti kampanyası satışları başladı
1 euroya uçak bileti kampanyası satışları başladı

Yurt dışı seyahati planlayanlara Pegasus’tan kaçırılmayacak bir fırsat geldi. Hava yolu şirketi, 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde satın alınacak biletlerde geçerli olmak üzere büyük bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 25 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak yurt dışı uçuşlarında biletler yalnızca 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte Pegasus'tan 1 euroya uçak bileti kampanyası detayları...

Pegasus yurt dışına gidecekleri ilgilendiren yeni bilet fiyatlarını açıkladı. Yapılan kampanya kapsamında 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak biletlerle 25 Ekim 2025 - 28 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak seyahatler 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlardan satışa sunuldu.


Pegasus'tan 1 Euro'ya uçak bileti kampanyası


150 bin koltukta geçerli olacak olan kampanya için ekstra ödeme yaparak bagaj hakları da satın alınabiliyor.


PEGASUS 1 EURO BİLET KAMPANYASI TARİHİ


Kampanya için 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde bilet alımı yapılacak ve 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihlerinde uçuş olacak. Belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 1€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.


150.000 koltuk için geçerli olan kampanya biletleri flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor.



PEGASUS YURT DIŞI 1 EURO KAMPANYASI HATLARI


Aşağıdaki fiyatlar, başlayan fiyatlardır:


İstanbul - Ksamil / € 1,00

İstanbul - Saraybosna / € 1,00

Saraybosna - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Tuzla / € 1,00

Tuzla - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Sofya / € 1,00

Sofya - İstanbul / € 1,00

Atina - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Atina / € 1,00

Priştine - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Priştine / € 1,00

İzmir - Üsküp / € 1,00

Üsküp - İzmir / € 1,00

İstanbul - Üsküp / € 1,00

Üsküp - İstanbul / € 1,00

Bükreş - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Bükreş / € 1,00

Erivan - İstanbul / € 1,00

İzmir - Bakü / € 1,00

Bakü - İzmir / € 1,00

Tiflis - Antalya / € 1,00

İstanbul - Kutaisi / € 1,00

Tiflis - İstanbul / € 1,00

Ankara - Viyana / € 1,00

Viyana - Ankara / € 1,00

İstanbul - Viyana / € 1,00

Viyana - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Charleroi / € 1,00

Kopenhag - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Kopenhag / € 1,00

Kayseri - Köln / € 1,00

Köln - Kayseri / € 1,00

Düsseldorf - Kayseri / € 1,00

Bremen - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Bremen / € 1,00

Adana - Düsseldorf / € 1,00

Düsseldorf - Adana / € 1,00

Köln - Diyarbakır / € 1,00

Diyarbakır - Köln / € 1,00

Berlin - Ankara / € 1,00

Köln - Ankara / € 1,00

Ankara - Köln / € 1,00

Düsseldorf - Ankara / € 1,00

Ankara - Düsseldorf / € 1,00

Ankara - Frankfurt / € 1,00

Frankfurt - Ankara / € 1,00

Ankara - Hamburg / € 1,00

Hamburg - Ankara / € 1,00

Ankara - Stuttgart / € 1,00

Stuttgart - Ankara / € 1,00

Köln - Elazığ / € 1,00

Elazığ - Köln / € 1,00

Köln - Gaziantep / € 1,00

Gaziantep - Köln / € 1,00

Düsseldorf - Gaziantep / € 1,00

Berlin - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Berlin / € 1,00

Köln - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Köln / € 1,00

Dortmund - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Dortmund / € 1,00

Düsseldorf - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Düsseldorf / € 1,00

Frankfurt - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Frankfurt / € 1,00

Hannover - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Hannover / € 1,00

Hamburg - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Hamburg / € 1,00

Münih - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Münih / € 1,00

Nürnberg - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Nürnberg / € 1,00

İstanbul - Stuttgart / € 1,00

Stuttgart - İstanbul / € 1,00

Düsseldorf - Samsun / € 1,00

Düsseldorf - Trabzon / € 1,00

Rotterdam - Kayseri / € 1,00

Amsterdam - İstanbul / € 1,00

Eindhoven - İstanbul / € 1,00

Rotterdam - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Basel / € 1,00

Cenevre - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Cenevre / € 1,00

İstanbul - Zürih / € 1,00

Zürih - İstanbul / € 1,00

Amman - Antalya / € 1,00

Amman - Ankara / € 1,00

Ankara - Amman / € 1,00

Antalya - Beyrut / € 1,00

Beyrut - Antalya / € 1,00

İstanbul - Zagreb / € 1,00

Zagreb - İstanbul / € 1,00

Prag - İstanbul / € 1,00

Roma - İstanbul / € 1,00

Bratislava - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Bratislava / € 1,00

Hurgada - İstanbul / € 11,00

İstanbul - Hurgada / € 11,00

İstanbul - Şarm El-Şeyh / € 11,00

Şarm El-Şeyh - İstanbul / € 11,00

Ksamil - İstanbul / € 11,00

İzmir - Podgoritsa / € 11,00

Podgoritsa - İzmir / € 11,00

Ankara - Podgoritsa / € 11,00

Podgoritsa - Ankara / € 11,00

İstanbul - Erivan / € 11,00

İstanbul - Gence / € 11,00


KAMPANYA KOŞULLARI


Light Paket içeriğinde Kabin Bagajı Hakkı ve Uçak Altı Bagajı Hakkı sunulmamakta olup, Light Paket kapsamında yalnızca bir adet Koltuk Altına Sığacak Çanta taşınabilir


Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirler Kampanyanın Geçerli Olduğu Tarihlerde bilet alımı sırasında Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelik ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarası) girmesi gerekiyor.


Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan misafirlerimiz, Kampanyanın geçerli olduğu satış tarihleri içerisinde Pegasus BolBol üyesi olarak Kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde Kampanyadan faydalanabilirler.


Pegasus BolBollu misafirlerimiz Kampanyadan burada sayılan Kampanya Kurallarına uygun olacak şekilde birden fazla kez yararlanılabilir.


Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir.

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