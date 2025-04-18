Pegasus yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında geçerli olacak yeni kampanyasını duyurdu. 18-23 Nisan 2025 tarihleri arasında satın alınabilecek olan biletler 5 Mayıs 2025 – 3 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşları kapsayacak.





PEGASUS'TAN 23 NİSAN KAMPANYASI





Pegasus 23 Nisan'a özel kampanya düzenledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içeren 18-23 Nisan 2025 tarihleri arasında satın alınan biletlerle 5 Mayıs-3 Haziran 2025 tarihleri arasında yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında yetişkin biletine dahil olan çocuk biletleri hediye edilecek.





Kampanya, 16 Mayıs 2025 ve 20 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olmayacak.





2-12 yaş arası çocuk yolcular 18 yaşından büyük bir Pegasus üyesi üzerinden bağlı üyelik oluşturarak kampanyadan faydalanabilecek.

Çocuk yolcuların bağlı olduğu Pegasus BolBol üyeliği ile ilişkilendirilmiş telefon numarası ile biletlemenin yapılması gerekiyor.

Satın alınan uçuşa ait biletlerin gidiş dönüş ya da tek yön olması fark etmeksizin 2 adet çocuk için hediye çocuk bileti hakkı kazanılacak.







