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Şanlıurfa'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı 3 kişi öldü

Şanlıurfa'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı 3 kişi öldü

15:4918/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
DHA
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Çevredekiler kaza geçirenlere yardım için seferber olurken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler kaza geçirenlere yardım için seferber olurken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale yolu Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Halil A. yönetimindeki 25 DF 691 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Aslan'ın kullandığı 34 LG 5767 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Halil A'nın kullandığı otomobil ters döndü.

Çevredekiler kaza geçirenlere yardım için seferber olurken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan Abdülaziz Aslan ve İbrahim Acar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Halil A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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