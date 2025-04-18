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'Dur' ihtarına uymayıp 15 kilometre kaçtı: Kaza yapınca yakalandı

'Dur' ihtarına uymayıp 15 kilometre kaçtı: Kaza yapınca yakalandı

08:4118/04/2025, Cuma
IHA
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Şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü 15 kilometre süren kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri aracın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundular. "Dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Sürücü, Cumhuriyet Mahallesi'nde hızla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçmaya çalışan sürücü yönetimindeki 16 KCB 11 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak fabrika duvarına çarparak durdu. Şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli sürücü Ahmet A.'ya (18) ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. Hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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