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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

08:5121/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
AA
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
  • "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


#MSB
#Mustafa Uslu
#Şehit

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