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Pendik Metrosu'nda facia: Yaşlı kadının ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Pendik Metrosu'nda facia: Yaşlı kadının ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

15:1719/02/2025, Çarşamba
IHA
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Yaşlı kadının 3 ayak parmağının koptuğu öğrenildi.
Yaşlı kadının 3 ayak parmağının koptuğu öğrenildi.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdivende facia yaşandı. Yürüyen merdivene ayakları sıkışan yaşlı bir kadının 3 parmağı koptu.

Olay, saat 12.30 sıralarında İstanbul Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda gerçekleşti. İddiaya göre, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üç parmağı koptu

Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi. H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.


#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Yürüyen Merdiven Arızası
#Pendik
#Metro

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