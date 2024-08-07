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Pendik'te İETT otobüsü berber dükkanına girdi: Yaralılar var

İstanbul Pendik'te İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu berber dükkanına girdi. Kazada dükkanda bulunan bir kişi ile otobüste bulunan beş kişi olmak üzere toplam altı kişi yaralandı.

18:53 - 7/08/2024 Çarşamba
DHA
Pendik'te İETT otobüsünün iş yerine girmesi sonucu altı kişi yaralandı.
Pendik'te İETT otobüsünün iş yerine girmesi sonucu altı kişi yaralandı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü berber dükkanına girdi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi. B.D.'nin kullandığı 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu berber dükkanına girdi.

Altı kişi yaralandı

Kazada dükkanda bulunan bir kişi ile otobüste bulunan beş kişi olmak üzere toplam altı kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



#İETT Otobüsü
#Kaza
#İstanbul
#Pendik
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