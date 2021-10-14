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ANKARA

PKK’da harekat paniği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekat sinyali ve Ankara’nın kararlı mesajlarına askeri hareketlilik de eklenince Suriye’deki terör örgütü PKK panikledi. Münbiç, Tel Rıfat, Tel Halaf ve Ayn İsa’yı kapsaması beklenen askeri müdahale öncesi Kandil, bölgeye terörist yığmaya başladı. Ayn İsa’da sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başlayan terör örgütü, 20 evi askeri nokta haline getirdi. PKK’lılar bu şekilde hava harekatını önlemeyi planlıyor.

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Hatice Saka Yeni Şafak
​PKK’da harekat paniği ​
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Ankara’nın kararlı mesajları ve sahadaki askeri hareketlilik Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG’yi korkuttu. Örgüt, işgali altındaki tüm bölgelerde alarm durumuna geçti. Barış Pınarı bölgesine yakın ön cephedekilere Kuzey Irak’taki Kandil’den takviye yollandı. Bu elebaşlarının bölgedeki diğer teröristlere sözde komuta edeceği belirtiliyor.

ARAPLAR SİLAH ALTINA ALINIYOR

Yerel kaynaklara göre özellikle çoğunluğu Arap olan gençler zorla silah altına alındı. Bu gençlerin tünel kazma ve mayın/EYP döşeme gibi işlerde çalıştırıldığı belirtildi. Kaçmaya çalışan gençlerin de keskin nişancılar tarafından vurulduğu aktarıldı. Muhtemel harekât bölgelerinden birisi olan Ayn İsa’da örgüt elebaşları kendi ailelerini başka yerlere göndermeye başladı. Örgüt olası hava ve topçu atışları sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için de harekete geçti. Birçok askeri nokta mahalle aralarına taşındı. 20’ye yakın ev zorla boşaltılarak, karargâh haline getirildi. Münbiç ve Tel Rıfat’a a da takviye güçler gönderildiği dile getirildi.

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İDLİB’TE SAVAŞ BAŞLAYABİLİR

Bu arada rejim ve İran destekli milislerin İdlib’e yönelik saldırı planı da netleşmeye başladı. İran destekli Bakır Tugayı Komutanı Hac Halid, İdlib’te her an savaşın başlayabileceğini söyledi. Halid, “Savunmada kalmamamız gerekiyor. Sahadaki tüm olasılıklar için Rus tarafı ile koordinasyon halindeyiz. Esad güçleri de takviye büyük birliklerini İdlib bölgesine gönderdi. “ ifadelerini kullandı. Hac Halit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Esed yönetiminden üst düzey bir yetkili, önümüzdeki günlerde İdlib şehrine yönelik beklenen bir askeri harekatın ön hazırlıklarını yaptıklarını iletti. İlk etap güney İdlib’den başlayacak ve Cebel ez Zaviye kontrol altına alınacak. Şimdi, Hama’nın kuzeybatı kırsalındaki muhalefet tehlikesini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.”

Operasyona hazırız

  • Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hammud da hem İdlib’te hem de PKK bölgelerindeki hareketliliği doğruladı. Harekat için hazır olduklarını dile getiren Hammud şunları kaydetti: “Ülkenin kuzeybatısındaki yoğun nüfuslu muhalefet kontrolündeki bölgede dört milyondan fazla insan yaşıyor. Bunların arasında yarım milyonu, Rusya’nın saldırılarını ardından Türkiye sınırındaki kamplarda yaşamak zorunda kaldı. Suriye’nin kuzeybatısında rejimin ve Rusların gerçekleştirdiği hava saldırı ile Halep kırsalında SDG milislerinin gerçekleştirdiği operasyonlar arasında uyum var. Bölgede sivilleri hedef alan saldırıların sayısı her geçen gün artıyor. Türk ordusuyla koordineli olarak bölgenin güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm hazırlıklar devam ediyor.”

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