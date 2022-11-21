Gündem PKKya destek yarışı başladı STK görünümlü yapılar Pençe-Kılıç Harekatının durdurulması için çağrı yaptı
ANKARA

PKK'ya destek yarışı başladı: STK görünümlü yapılar Pençe-Kılıç Harekatı'nın durdurulması için çağrı yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı 'Pençe Serisi' operasyonlarında bin 441 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, terör yuvalarını yerle bir ederken örgüte destek açıklamaları gelmeye başladı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, POLEN Ekoloji Kolektifi ve diğer irili ufaklı STK görünümlü yapılar, PKK/PYD'ye destek paylaşımları yaparak vatandaşları mücadeleye davet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKya destek yarışı başladı: STK görünümlü yapılar Pençe-Kılıç Harekatının durdurulması için çağrı yaptı
PKK'ya destek paylaşımları

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu 'Pençe-Kılıç' harekatında 89 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Pençe Serisi' operasyonlarında bin 441 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

PKK/PYD'YE DESTEK GECİKMEDİ

Mehmetçik terör hedeflerini yerle bir ederken terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları gelmeye başladı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, POLEN Ekoloji Kolektifi ve diğer irili ufaklı STK görünümlü yapılar PKK/PYD'ye destek paylaşımları yaptı.

SÖZDE STK'LARDAN AÇIKLAMALAR GELDİ

KESK tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halklarına bugün gerekli olan Kuzey Suriye’ye yapılan askeri harekat değil, barıştır. Savaş; halklar, emekçiler, çocuklar ve kadınlar için daha fazla ölüm, daha fazla yoksulluk, daha fazla sömürü, daha fazla soygun ortamı demektir."

POLEN Ekoloji Kolektifi ise herkesi mücadele davet ederek şu paylaşımda bulundu:

"Savaş en büyük ekolojik kırımdır! Her haliyle emperyalistler ile işbirlikçi Saray iktidarının tertibi olduğu belli olan İstiklal saldırısını bahane ederek #Rojava halklarına yapılan saldırıya karşı başta ekoloji örgütleri olmak üzere herkesi mücadeleye çağırıyoruz."

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