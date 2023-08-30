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PKK’ya karşı iş birliği adımı

Türkiye ile Irak arasında başlayan normalleşme adımları meyvelerini vermeye başladı. Irak kaynakları, Türkiye’nin PKK konusunda ilerleme kaydettiğini ve Bağdat yönetiminin PKK’nın terör örgütü olarak kabul edilmesi için bazı girişimlere de başladığını bildirdi.

Uğur Duyan
04:00 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan Irak'ta

Dışişleri Bakanı Fidan Irak'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz hafta Irak’a yaptığı 3 günlük ziyaret sonrasında, Bağdat, PKK’nın terör örgütü olarak tanınması yönünde ilerleme kaydedecek adımlar atamaya başladığı öğrenildi.


TERÖR ÖRGÜTÜ SAYILACAK MI?

Edinilen bilgiye göre, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, konuyu Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Temsilciler Meclis Başkanı Muhammed Halbusi başta olmak üzere Bağdat’taki tüm politik aktörlerle görüştü. Muhalefet liderlerinin görüşlerini de alan Reşid’in İran’ın nabzını ölçmek için Şii liderler, Ali Sistani ile Mukteda es-Sadr’la da temasa geçtiği bildirildi.


#Hakan Fidan
#terör örgütü
#Türkiye
#Irak
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