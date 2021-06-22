Gündem Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya
ANKARA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını jandarmaya gerçekleştirdik" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PMT 7.62 makineli tüfeklerin ilk teslimatları gerçekleştirildi
Makineli Tüfek PMT 7.62

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz" diye konuştu.

Demir, "Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını jandarmaya gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir müjdeyi verdi: Yerli ve milli Makineli Tüfek PMT 7.62 geliyor
OYNAT 00:59
Savunma Sanayii Başkanı Demir müjdeyi verdi: Yerli ve milli Makineli Tüfek PMT 7.62 geliyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin geliştirmesinin sürdüğünü belirten Demir, paylaşımında 'Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız.' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Tabelayla arıyor

Tabelayla arıyor

​Almanya'dan köyüne döndü: Tarlasını görünce şaşkına döndü.
Dışarıdan stres getirmek yasak

Dışarıdan stres
getirmek yasak

İstanbul'dan kaçan soluğu burada alıyor.
Yılmaz Özdilden kendisine sert çıkan Uğur Dündara yanıt: İddianamedekileri sormayayım mı?

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Yarından itibaren randevu alınabilecek.

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.