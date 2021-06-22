Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz" diye konuştu.

Demir, "Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını jandarmaya gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.

Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz.



✅Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını @jandarma’ya gerçekleştirdik.Hayırlı olsun



Durmak Yok Yola Devam!@SarsilmazSilah pic.twitter.com/VjDkzSLArw — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 22, 2021