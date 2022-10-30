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İSTANBUL

Postacılık yöntemiyle vurgunculuk

Sınır tanımayan dolandırıcılar, yeni bir yönteme başvurdu. PTT Kargo kıyafeti giyen dolandırıcılar kapı kapı dolaşarak ‘Devletten 1.000 TL yardım getirdik’ diyerek vatandaşlara zarf uzattı. Sahte kargocunun verdiği belgeyi imzalayanların 15 bin lira borçlandırıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar, imzalamadan önce belgelerin iyi okunması gerektiğinin altını çizdi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Postacılık yöntemiyle vurgunculuk
Arşiv.

Sınır tanımayan dolandırıcılar, her gün yeni bir yöntemle vatandaşları mağdur ediyor. İşgüzarların yeni yöntemleri ise postacılık. Önce, PTT Kargo kıyafetiyle mahalle mahalle, kapı kapı dolaşıp ‘Devletten yardım getirdik’ deyip vatandaşın ziline basıyorlar. Sonra, kapıyı açan kişiye, bin TL’lik yardım zarfını uzatıp sonra da 15 bin TL'lik senet imzalatıyorlar.

‘YARDIM EDİYORUZ’ KANDIRMACASI

İstanbul Kadıköy'de yaşayan Mehmet K. da bu mağdurlardan biri. Mehmet K; olayı şöyle anlattı: "Ben kamu görevlisiyim. Benim ve eşimin evde olmadığı bir gün zil çalıyor. Üniversite öğrencisi olan kızım dolandırıcılara kapıyı açıyor. Onlar da 'Öğrenci misiniz? Yardıma ihtiyacınızın olduğunu biliyoruz. Biz devletten geldik. Bir kereye mahsus buyurun bin TL yardım' demişler. Kızımın da boşluğuna gelmiş almış."

O PARAYI ÖDEMEK ZORUNDAYIZ

Mehmet K. ifadelerine şöyle devam etti: "Zarfı verdikten sonra kızıma üç adet kağıt imzalatmışlar. Bir ay sonra kapımıza icra bildirimi geldi. Bir baktık ki, 15 bin TL borçluyuz. İcraya itiraz etmekte de geç kaldık. Şaka gibi.... O parayı ödemek zorundayız."

KURUM KİMLİK KARTI SORULMALI

Mağdurların sayısının gittikçe arttığını söyleyen Av. Sinan Keskin, "Böyle bir tuzağa düşmemek için vatandaşlar öncelikle kapıya gelen kişiden kurum kimlik kartlarını göstermelerini talep etmeli. Şüpheli bir durumla karşılaştığını anladığı anda hiçbir belgeyi kesinlikle imzalamamalı. Vatandaşın, PTT görevlisi yahut tanımadığı kişiler tarafından karşılıksız olarak verilen para, hediye gibi şeylere kesinlikle itimat etmemesi gerek. Unutulmamalıdır ki, bedava peynir sadece fare kapanında olur" dedi.

HEMEN SAVCILIĞA GİTMELİ

Keskin sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaş bir mağduriyete uğraşmışsa, hemen bağlı bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitmeli. Yaşamış olduğu hadise ile ilgili Türk Ceza Kanunu 158 Maddesi Nitelikli Dolandırıcılık hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunmalıdır.”

7 günlük süre kaçırılmamalı

  • Yedi günlük sürenin çok önemli olduğunun altını çizen Avukat Sinan Keskin, “Kendilerini borçlandırıcı şekilde imzalatılan belgeye istinaden dolandırıcılar tarafından icra takibi başlatılması durumunda, icradan ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra mutlaka bu ödeme emrine karşı 7 gün içinde İcra Dairesi’ne itiraz edilmelidir. Bu 7 günlük süre çok önemli. Çünkü 7 günlük sürede itiraz etmezlerse borç kesinleşir."

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İzmir'de çağrı merkezleri üzerinden yurt dışında dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon
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İzmir'de çağrı merkezleri üzerinden yurt dışında dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon
İzmir ve Aydın'da kurdukları çağrı merkezleri üzerinden Almanya ve İsviçre'de yaşayan yaşlıları dolandırdıkları tespit edilen 31 şüpheli, 9 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ana dil seviyesinde Almanca bilen Türk vatandaşlarından oluşan şebeke üyelerinin, kendilerini polis ya da adliye görevlisi olarak tanıtarak, İzmir ve Aydın'daki çağrı merkezleri üzerinden ulaştıkları Almanya ve İsviçre'de yaşayan yaşlıları dolandırdıklarını belirledi. Çoğunluğunu İsviçre ve Almanya'dan sınır dışı edilmiş ya da bu ülkelerden kesin dönüş yapmış kişilerin oluşturduğu zanlıların, 26 dolandırıcılık eyleminden 88 milyon haksız kazanç elde ettikleri saptandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ekipler, İzmir ve Aydın'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Antalya, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Şüphelilerden 31'i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, şarjör, 428 fişek, lüks saatler ve 1 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası ile kripto para madenciliğinde de kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlar ele geçirdi. Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin 310 milyon 387 bin lira değerindeki mal varlıklarına da tedbir konulduğu öğrenildi.
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