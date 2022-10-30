Postacılık yöntemiyle vurgunculuk

Sınır tanımayan dolandırıcılar, her gün yeni bir yöntemle vatandaşları mağdur ediyor. İşgüzarların yeni yöntemleri ise postacılık. Önce, PTT Kargo kıyafetiyle mahalle mahalle, kapı kapı dolaşıp ‘Devletten yardım getirdik’ deyip vatandaşın ziline basıyorlar. Sonra, kapıyı açan kişiye, bin TL’lik yardım zarfını uzatıp sonra da 15 bin TL'lik senet imzalatıyorlar.

‘YARDIM EDİYORUZ’ KANDIRMACASI

İstanbul Kadıköy'de yaşayan Mehmet K. da bu mağdurlardan biri. Mehmet K; olayı şöyle anlattı: "Ben kamu görevlisiyim. Benim ve eşimin evde olmadığı bir gün zil çalıyor. Üniversite öğrencisi olan kızım dolandırıcılara kapıyı açıyor. Onlar da 'Öğrenci misiniz? Yardıma ihtiyacınızın olduğunu biliyoruz. Biz devletten geldik. Bir kereye mahsus buyurun bin TL yardım' demişler. Kızımın da boşluğuna gelmiş almış."

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O PARAYI ÖDEMEK ZORUNDAYIZ

Mehmet K. ifadelerine şöyle devam etti: "Zarfı verdikten sonra kızıma üç adet kağıt imzalatmışlar. Bir ay sonra kapımıza icra bildirimi geldi. Bir baktık ki, 15 bin TL borçluyuz. İcraya itiraz etmekte de geç kaldık. Şaka gibi.... O parayı ödemek zorundayız."

KURUM KİMLİK KARTI SORULMALI

Mağdurların sayısının gittikçe arttığını söyleyen Av. Sinan Keskin, "Böyle bir tuzağa düşmemek için vatandaşlar öncelikle kapıya gelen kişiden kurum kimlik kartlarını göstermelerini talep etmeli. Şüpheli bir durumla karşılaştığını anladığı anda hiçbir belgeyi kesinlikle imzalamamalı. Vatandaşın, PTT görevlisi yahut tanımadığı kişiler tarafından karşılıksız olarak verilen para, hediye gibi şeylere kesinlikle itimat etmemesi gerek. Unutulmamalıdır ki, bedava peynir sadece fare kapanında olur" dedi.

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HEMEN SAVCILIĞA GİTMELİ

Keskin sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaş bir mağduriyete uğraşmışsa, hemen bağlı bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitmeli. Yaşamış olduğu hadise ile ilgili Türk Ceza Kanunu 158 Maddesi Nitelikli Dolandırıcılık hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunmalıdır.”

7 günlük süre kaçırılmamalı

Yedi günlük sürenin çok önemli olduğunun altını çizen Avukat Sinan Keskin, “Kendilerini borçlandırıcı şekilde imzalatılan belgeye istinaden dolandırıcılar tarafından icra takibi başlatılması durumunda, icradan ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra mutlaka bu ödeme emrine karşı 7 gün içinde İcra Dairesi’ne itiraz edilmelidir. Bu 7 günlük süre çok önemli. Çünkü 7 günlük sürede itiraz etmezlerse borç kesinleşir."

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