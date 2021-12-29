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ANKARA

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haber: Artık online olarak takip edilecek

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren mecburi psikoteknik belgesini bulundurmayan sürücüye, bin 606 lira cezaî müeyyide uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek. Türkiye genelinde 2020 yılında 177 bin 867 ölümlü kazanın yüzde 88,3’ü sürücü kusuru olarak kayıtlara geçerken, 325 lira olan psikoteknik testinin insan hayatından önemli olup olmadığı gözler önüne serildi.

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Haber Merkezi İHA
Psikoteknik belgesi mecburi mi? 2022 Psikoteknik belgesi nasıl alınır?
Mecburi psikoteknik belgesini bulundurmayan sürücüye, bin 606 lira ceza verilecek.

Türkiye’de 6,5 milyon ticari araç ve 8 milyon ticari araç sürücüsü bulunuyor. İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe girdi.

Türkiye’de trafik kazalarının bugüne kadar ortalama yüzde 96’sının sürücü hatasından kaynaklı olması, psikoteknik testinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözleri önüne getirdi. 2020 yılında 177 bin 867 ölümlü kazanın yüzde 88,3’ü sürücü kusuru olarak kayıtlara geçerken, 325 lira olan psikoteknik testinin insan hayatından önemli olup olmadığı bir kez daha gündeme geldi.

İHA

“Artık bütün sistemlerde karşımıza çıkacak”

Bütün ticarî araç kullanan şoförlerin mutlaka psikoteknik testlere tabi olmaları gerektiğini ifade eden Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, yeni yılla birlikte olumlu test raporlarının önce e-devlet sisteminde daha sonra Polis Bilgi Sistemi (Polnet) ve jandarma sistemlerinde takip edilip görülebileceğini söyledi.

Kutlu, “Olumsuz veya olmayan test raporu bu sistemlerde yer almayacaktır. Eğer psikoteknik test raporu olmayan ticarî araç kullanıcıları, yeni yıldan itibaren bin 606 liralık bir cezai işlemle karşılaşacaklardır. Psikoteknik test sistemine girdikten 45 gün içerisinde bir psikiyatriste muayene olup, oradan da olumlu sonuçlandığı andan itibaren e-devlet entegreli Polnet sisteminde gözükmektedir. 1,5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor. Bu test ve rapor ücreti de 325 lira” dedi.

İHA

“Belgesi olmayan sürücüden işveren de sorumlu”

Bütün ticarî araç kullanıcılarının Türkiye’nin 847 noktasında yer alan psikoteknik merkezlerine sabah 08.00’den 23.00’e kadar gidebileceklerini ifade eden Kutlu, “Servis, otobüs, kamyon, kamyonet, taksi gibi bütün ticarî araç kullanıcılarının alması gereken bir belgedir. Psikoteknik raporu olmayan şoförlerin, şirketlerde K belgeleri ve benzeri belgelerin de iptal olması söz konusu. Çünkü nitelikli şoförün olması gereken kriterler arasında psikoteknik değerlendirme raporu var. Nitelikli şoförü ticari araç kullandırmak zorunluluğu var. Şirket, nitelikli olmayan şoförü görevlendirdiği takdirde ve yarın bir kaza olduğu zaman şirket müdürü veya yetkilisi mahkemede bununla karşı karşıya kalır ve ceza alır” diye konuştu.

İHA

“İstanbul ’da 5 bin 500 şoförün alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı"

Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmada trafik kazalarının insan unsuru oranı yüzde 96,6 olduğunu ifade eden Kutlu, “Bunu en aza indirebilmenin en ucuz, en uygun ve en hızlı yöntemi ticari araç kullanan şoförün psikoteknik testten geçirmek ve araç kullanmaya müsait olmayan kişileri belirli bir süre veya tamamen trafikten men etmekten geçiyor. Avrupa’da uygulanan bu sistemle trafik kazaları en aza indirilmiş. Tam anlamıyla bu test sisteminin bütün ticarî araçlarda 2022 yılından itibariyle oluştuktan sonra bu oranlar Emniyet Genel Müdürlüğü’müz tarafından mutlaka açıklanacaktır. İstanbul’da servis şoförlerine yönelik denetimde 5 bin 500 kadar kişinin alkol ve uyuşturucu ile bağı olduğu ortaya çıktı. Psikoteknik test sistemleri ile birlikte biz bunu çok rahat ölçebiliyoruz” dedi.

İHA

“Sadece ticarî değil, bütün sürücüler bu testi yaptırmalı”

Psikoteknik test raporunun 5 yıllık bir rapor olduğunu belirten Kutlu, “Bu 5 yılın sonunda tekrar yenilenmesi gerekmektedir. Zaten rapor sisteminde son geçerlilik tarihi yazmaktadır. Pahalı bir rapor değil, ulaşılamaz bir rapor değil. Bütün psikoteknik merkezlerimiz müsait. Bütün sürücülerimiz psikoteknik test raporuna mutlaka girmelerini tavsiye ediyoruz. Kanunen ticarî araç sürücülerine zorunlu olsa bile sürücü kursuna kayıt olma aşamasında olan çocuklarımızı, belli bir hastalık, kalp rahatsızlığı, epilepsi rahatsızlığı, özellikle psikolojik rahatsızlığı olanların mutlaka bir psikoteknik test sistemine girip kendilerini orada test etmelerini ve psikolog arkadaşlarımızdan da destek almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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Teste girmeyen 2.9 milyon araç sürücüsü için ceza kapıda!

En ucuz otomobil Citroen Ami 100 kilometrede 8,25 TL harcıyor: Türkiye'ye geldi
FOTOĞRAF 11
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Fransız otomotiv üreticisi Citroen, 2 yıl önce elektrikli mobilite çözümü olarak tanıttığı Ami'yi Türkiye'ye getirdi.<br><br>
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Citroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile şimdi Türk tüketicisinin ‘yol arkadaşı’ oluyor. Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen ve kalabalık şehir yaşamına çözüm olarak sunulan Ami, B1 sınıfı ehliyetle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor.
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Elektrikli motosiklet sınıfında tanımlanan Ami, otoyol ve köprüleri kullanamıyor. Avrupa fiyatı 7 bin avro (110 bin TL) olan Ami’nin Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.
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BİREYSEL TALEP ÇOK YOĞUN<br><br>Citroën’in herkes için otomobil olan mottosunun şimdi herkes için mobilite olduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için 1.000 adet olan bireysel satış hedefimizi 3.000’e çıkartmamızı sağladı...
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Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyici kriter olacak. Ami, Türkiye pazarında şu anda filo satışı ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürülürken, 2022 ilk çeyreğinden itibaren son tüketici ile direkt olarak buluşmaya başlayacak” dedi.
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ULAŞIMDA OTOBÜSTEN DAHA UCUZ<br><br>Ami hakkında bilgi veren Citroën Türkiye Ürün Müdürü Emre Başkır ise, “Ami, 3 saatte şarj oluyor. Aracımızın pillerinin tamamen dolabilmesi için gerekli olan elektrik maliyeti 6,18 TL. Ami’nin 100 kilometre maliyeti ise 8,25 TL. Benzinli bir aracın bunu hesaplarken ortalama 7 litre yaktığını hesap ettik ve 100 km’de 68,25 TL maliyet çıkıyor...
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Şuna dikkat çekmek istiyoruz benzinli bir aracın yol kat ederken Ami kadar ekonomik olabilmesi için 100 km de 0.8 lt’lik ortalama bir yakıt tüketimine sahip olması gerekiyor. Yani Ami gerçekten şehir içerisinde toplu taşımadan bile gerçekten daha ekonomik olan alternatif bir ulaşım aracı” açıklamasında bulundu.
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Bu yılın ilk 3 ayında 1 milyona koşuyorduk<br><br>Pazar hakkında da değerlendirme yapan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım şunları söyledi: “Bu yılın ilk 3 ayı ciddi anlamda ritmin yüksek olduğu bir dönemdi. Mart ayına kadar pazar “1 milyona koşuyorum” diyordu ama Mayıs - Haziran ayından itibaren bu tedarikteki problemler frenledi...
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Kasım sonunda 675 bin bandına ilerledi. Sene başında hedefimizi 40 bin adet olarak belirlemiştik. Sorunlardan dolayı 10 bin adet gerisinde kaldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz daha fazla araç temin edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
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CİTROEN AMİ ÖZELLİKLERİ<br><br>Çevreci bir otomobil. Çünkü %100 elektrikli ve parçaları üretilirken geri dönüşümlü malzeme tercih edilmiş. <br><br>İki kişilik bir otomobil. <br>Arka koltuk sırası yok. <br>İki kişi ile şehirde özgürce gezmek için ideal. <br><br>70 km menzili var. Bu da semtler arası seyahat için yeterli.<br><br>Önden çekişli bir otomobil.<br><br>Motor gücü düşük. 8 beygir güç üretiyor. <br><br>Düşük motor gücü ve hızlanma görüyoruz. <br>Ayrıca 45 km maksimum hızlanması var.<br><br>485 kg ağırlığında olan otomobil, neredeyse bir scooter gibi. <br><br>Avrupa’da ehliyetsiz kullanılabiliyor. <br>Türkiye’de bu konu henüz açıklığa kavuşmuş değil. <br>​​<br>Vites kolu veya debriyaj yok. Sürüş özellikleri yalın.
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En ucuz otomobil Citroen Ami 100 kilometrede 8,25 TL harcıyor: Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en ucuz otomobili Citroen Ami ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor. Araç Türkiye'de de lansmanını yaptı. İki kişilik elektikli araç Ami için ehliyet ve MTV zorunluluğu bulunuyor. Citroen Ami'nin avrupa fiyatı da belli oldu. 75 kilometre menzili bulunan Ami, en fazla 45 kilometre hıza çıkabiliyor. Ami'nin bataryası 220 volt priz çıkışıyla 3 saatte dolarken, 100 kilometrelik maliyeti ise 8,25 lira ile toplu taşımadan bile daha ucuza geliyor.

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