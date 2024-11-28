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Resmen darphane kurmuşlar: İstanbul'da 3 milyon 600 bin euro sahte para ele geçirildi

Resmen darphane kurmuşlar: İstanbul'da 3 milyon 600 bin euro sahte para ele geçirildi

11:4228/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
IHA
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İstanbul'da yapılan operasyonlarda, 3 milyon 600 bin euro tutarında sahte para ele geçirildi.
İstanbul'da yapılan operasyonlarda, 3 milyon 600 bin euro tutarında sahte para ele geçirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 milyon 600 bin euro değerinde sahte para ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken sahte paralara da el konuldu.

Sosyal medyada ve basında piyasada sahte para dolaştığına ilişkin haberlerin çıkması üzerine ekipler harekete geçti...


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.


Emniyet ekipleri, sosyal medya platformlarında ve ulusal medyada çıkan sahte dövizin piyasada dolaştığı haberleri doğrultusunda yapılan saha çalışmaları, sistem kapalı kaynak araştırmaları neticesinde Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde sahte para basımı yapıldığına dair bilgiler elde etti.



Sahte paralara el konuldu


Operasyon kapsamında Fatih ve Zeytinburnu olmak üzere iki ilçedeki adreslere baskın düzenlendi.


Operasyonda 3 bin adet üzerinde 100 ibaresi bulunan filigransız sahte banknot, bin 500 adet üzerinde 100 ibaresi ve Euro banknotunun filigranı bulunan sahte banknot, üzerinde Euro filigranı bulunan şeffaf ve mat kalıplar, mor ışıklar, basım makinaları ile özel ve devlet kurumlarına ait bankaların amblemi bulunan çek yapraklarına el konuldu.



Bir şüpheli gözaltına alındı


Toplam basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 600 bin Euro değerinde sahte banknotlara imha edilmek üzere el konulurken, baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının polisteki sorgusu sürüyor.




#İstanbul
#sahte para
#euro

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