Rus uçağı KKTC'ye inecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonuç verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki KKTC'yi tanıma çağrısından sonra diplomatik kaynaklar Lefkoşa'nın uluslararası temaslarının da hızlandığını söylüyor.

Konuyla ilgili KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Erhan Arıklı'nın öne çıkan sözler:

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BM'DE YAPTIĞI KONUŞMA DÖNÜM NOKTASI"

Diplomatik ilişkilerin eşref saati vardır. O eşref saatinin geldiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşma aslında Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası. Bundan önce iki dönüm noktası yaşamıştık. 1974 Barış Harekatı arkasından 1983 KKTC'nin ilanı ve bana göre dünkü Sayın Erdoğan'ın konuşması da yine aynı şekilde bir dönüm noktası. Artık bundan sonra KKTC'nin Rumlarla masaya oturup bir federasyon konuşma dönemi kapandı.

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Bundan sonra tanınmak için girişimlerde bulunmamız gerekiyor ve bu kapının tamamen kapanmasından sonra bizim KKTC olarak yapmamız gereken Türkiye ile birlikte atmamız gereken adımlar var. Bunlardan bir tanesi uluslararası hukuka uygun olarak bizim Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının self determinasyon hakkını kullanıp KKTC'nin tanınması için bir irade beyan etmesi gerekiyor. Bunun için bir referandum lazım. Bu şekilde biz BMGK'nın daha önce almış olduğu 501, 577 sayılı kararları da boşa çıkarmış olacağız.

Türki Cumhuriyetlerinden olumlu dönüş alıyoruz. 15 Kasım'da bir Rus uçağı KKTC'ye inebilir. Önünde hukuki engel yok. Moskova'dan kalkan uçak KKTC'ye inebilir.