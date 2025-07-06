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Sahil Güvenlik Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmeni yakaladı

22:566/07/2025, Pazar
AA
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Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla’nın Bodrum açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı’nın tespiti sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, bottaki göçmenleri durdurdu. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı'yla (MORAD-16) lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan botta 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.


#Muğla
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
#Bodrum
#düzensiz göçmen
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