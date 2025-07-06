Sahil Güvenlik Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı'yla (MORAD-16) lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.