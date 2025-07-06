Kuşadası'nda 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, alınan ihbar üzerine derhal harekete geçen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-909 ve KB-87), Ege'nin ortasında dalgalarla boğuşan botta aralarında 3 çocuğun da bulunduğu göçmenleri kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Kurtarılan düzensiz göçmenler ilk sağlık kontrolleri yapılmalarının ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.