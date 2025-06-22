Sarıyer'de kundaklama: 1 kişi yaralandı, motosikletle kaçarken yakalandı

Olay, 21 Nisan Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Kireçburnu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki bir binanın açık garajına giren Recep Y., içerideki 34 GUV 280 plakalı motosikletin lastiklerini ateşe verdi. Garajdan dumanların yükseldiğini gören motosiklet sahibi Özgür Muzaffer Ş. (21), polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın devam ederken olay yerinden kaçan Recep Y., yolda yürüyen Çağlayan T.'yi (39) de sopayla karnına vurarak yaralanmasına neden oldu. Şüpheli daha sonra İdris K.'ye (64) ait park halinde bulunan 34 LBU 118 plakalı aracın da aynasını kırdı. Kaçmaya devam eden şüpheli, bu kez de paket teslimi yapan motokurye Berat Z.'ye ait 34 GIT 580 plakalı motosikleti çaldı.