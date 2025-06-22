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Sarıyer'de kundaklama: 1 kişi yaralandı, motosikletle kaçarken yakalandı

Sarıyer'de kundaklama: 1 kişi yaralandı, motosikletle kaçarken yakalandı

09:3522/06/2025, Pazar
DHA
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dinilen bilgiye göre sokaktaki bir binanın açık garajına giren Recep Y., içerideki 34 GUV 280 plakalı motosikletin lastiklerini ateşe verdi.
dinilen bilgiye göre sokaktaki bir binanın açık garajına giren Recep Y., içerideki 34 GUV 280 plakalı motosikletin lastiklerini ateşe verdi.

Sarıyer'de Recep Y. (32) binanın garajını ateşe verdi. Garajdaki motosiklet kullanılamaz hale gelirken, kaçan şüpheli yoldan geçen 1 kişiyi de sopayla yaraladı. Ardından bir aracın aynasını kıran şüpheli bir motokuryenin de motosikletini gasbetti.Şüpheli Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Recep Y.'nin poliste 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 21 Nisan Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Kireçburnu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki bir binanın açık garajına giren Recep Y., içerideki 34 GUV 280 plakalı motosikletin lastiklerini ateşe verdi. Garajdan dumanların yükseldiğini gören motosiklet sahibi Özgür Muzaffer Ş. (21), polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın devam ederken olay yerinden kaçan Recep Y., yolda yürüyen Çağlayan T.'yi (39) de sopayla karnına vurarak yaralanmasına neden oldu. Şüpheli daha sonra İdris K.'ye (64) ait park halinde bulunan 34 LBU 118 plakalı aracın da aynasını kırdı. Kaçmaya devam eden şüpheli, bu kez de paket teslimi yapan motokurye Berat Z.'ye ait 34 GIT 580 plakalı motosikleti çaldı.


SARIYER POLİSİ YAKALADI


Merkez Mahallesi istikametine doğru kaçan şüpheli, peşine düşen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay sırasında çaldığı motosiklet de polis tarafından ele geçirildi. Garajda çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan motosiklet kullanamaz hale gelirken, yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.


16 SUÇ KAYDI ÇIKTI TUTUKLANDI


Dğer yandan polis tarafından gözaltına alınan Recep Y.'nin poliste 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli 'Motosiklet hırsızlığı', 'Kundaklama', 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından hakkında işlem başlatılan Recep Y. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)




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