Avcılar sahilde 'yasak' tartışması büyüdü: Polis ekipleri alkollü sürücüye para cezası kesti

Avcılar Denizköşkler'de motorlu araç girişinin yasak olduğu, yayalara tahsisli alanda bulunan motosiklet sürücüsüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Görevliler, alkollü olduğunu savundukları motosiklet sürücüsü tartıştığı sırada arkadaşı da tartışmaya dahil oldu. Motosiklet sürücüsü aracın sahile girişinin yasak olmadığını savunurken, yanındaki arkadaşı le sahilden çıkıp gitmek istedi. Buna karşı çıkan güvenlik görevlileri, sürücünün alkollü olduğunu belirterek, çağırdıkları polis ekibi gelinceye kadar motosikletin çıkmasına izin vermedi. Motosiklet sürücüsünün arkadaşı güvenlik görevlilerine sinirlenerek "Bu motosiklet çalıntı mı" diye bağırdı.