Sakarya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Furkan K'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Cemil B'nin alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtığı, daha sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.