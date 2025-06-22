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Sakarya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Sakarya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

08:2122/06/2025, Pazar
AA
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Savrulan motosiklet sürücüsü yol kenarındaki toplu ulaşım durağına çarptı.
Savrulan motosiklet sürücüsü yol kenarındaki toplu ulaşım durağına çarptı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Cemil B'nin alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtığı, daha sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi'nde Furkan K. (21) idaresindeki 54 AKR 237 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sola dönmek isteyen Cemil B. (52) yönetimindeki 54 AAE plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Furkan K, yol kenarındaki toplu ulaşım durağına çarptı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Furkan K'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Cemil B'nin alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtığı, daha sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.




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