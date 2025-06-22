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Aydın'da motosiklet ağaca çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Aydın'da motosiklet ağaca çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

00:2722/06/2025, Pazar
AA
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Keskin'in cesedi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Keskin'in cesedi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde ağaca çarpan 09 AHN 903 plakalı motosikletin sürücüsü Yusuf Keskin, hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Keskin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yusuf Keskin idaresindeki 09 AHN 903 plakalı motosiklet, Mimar Sinan Mahallesi'nde ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Keskin'in cesedi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


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