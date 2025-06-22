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Kendisinden haber alınamayan genç adam evinde ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan genç adam evinde ölü bulundu

08:1722/06/2025, Pazar
IHA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de bir süredir kendisinden haber alınamayan adam ailesi tarafından evinde ölü bulundu.

Denizli'de bir süredir kendisinden haber alınamayan Yunus Yağçı, (34) oturduğu yere giden ailesi tarafından hareketsiz şekilde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Yunus Yağçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Yağçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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