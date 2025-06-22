Kendisinden haber alınamayan genç adam evinde ölü bulundu

Denizli'de bir süredir kendisinden haber alınamayan Yunus Yağçı, (34) oturduğu yere giden ailesi tarafından hareketsiz şekilde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.