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Tunceli'de haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı

Tunceli'de haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı

09:4416/06/2025, Pazartesi
IHA
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İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Tunceli'de önceki gün sağdıcının nikahına katıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı.

Ekin Bulat'ın (26) en son gece 02.00 sıralarında Aktuluk (Türüşmek) Mahallesi'ndeki benzinlikten babasına ait 62 AAF 972 plakalı araca benzin aldığı belirtilirken kendisine o saatten bu yana ulaşılamadığı öğrenildi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerince arama çalışmalarına başlanırken ailesi, Bulat veya aracı görenlerin kendilerine ulaşılmasını istedi.



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