Tunceli'de haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı

Ekin Bulat'ın (26) en son gece 02.00 sıralarında Aktuluk (Türüşmek) Mahallesi'ndeki benzinlikten babasına ait 62 AAF 972 plakalı araca benzin aldığı belirtilirken kendisine o saatten bu yana ulaşılamadığı öğrenildi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerince arama çalışmalarına başlanırken ailesi, Bulat veya aracı görenlerin kendilerine ulaşılmasını istedi.