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Şanlıurfa'da iki genç akıntıya kapıldı: Arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da iki genç akıntıya kapıldı: Arama çalışmaları sürüyor

19:3615/06/2025, Pazar
AA
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Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi aranıyor.
Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi aranıyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan biri çocuk iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında
dün sulama kanalına giren Bünyamin Ç. (12) ile Abdullah Ö. (25) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, su altında ve üstünde arama çalışmalarını sürdürüyor.


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