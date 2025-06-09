İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Ortaköy sahilinde, köprü ayağına yakın bir bölgede 27 yaşındaki Barış Can Karaman akıntıya kapıldı. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi yönlendirildi. Ekiplerin Karaman’a ulaşmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.