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İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

10:099/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul'da Barış Can Karaman (27) isimli genç, Ortaköy sahilinde köprü ayağına yakın bir noktada akıntıya kapıldı.
İstanbul'da Barış Can Karaman (27) isimli genç, Ortaköy sahilinde köprü ayağına yakın bir noktada akıntıya kapıldı.

İstanbul'da Ortaköy sahilinde akıntıya kapılan 27 yaşındaki Barış Can Karaman sürüklenerek gözden kayboldu. Genci arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Ortaköy sahilinde, köprü ayağına yakın bir bölgede 27 yaşındaki Barış Can Karaman akıntıya kapıldı. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi yönlendirildi. Ekiplerin Karaman’a ulaşmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.


Olayın yaşandığı çevrede geniş çaplı tarama faaliyetleri yürütülüyor. Genç adamın yaklaşık bir ay önce askerden döndüğü ve cankurtaranlık yaptığı bilgisine ulaşıldı.



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