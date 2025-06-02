Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur
Burdur'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Burdur'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

16:392/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Özel'in ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
Özel'in ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Burdur'da yakınlarının 4 gündür haber alamadığı 61 yaşındaki adam itfaiye tarafından kapısı açılan evinin yatak odasında ölü bulundu.

Burdur'da 61 yaşındaki Halil Özel'den 4 gündür haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Özel'in evine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kapısı açılan eve giren sağlık ve polis ekipleri Özel'i yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Halil Özel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Özel'in ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Olay ile ilgili incelemeler sürüyor.





#burdur
#kayıp
#yaşlı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 HAZİRAN 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Hangi ilçeler etkilenecek?