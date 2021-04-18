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POLİTİKA

Savunma Sanayii Başkanı Demir’e ’Yılın Bürokratı’ ödülü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 30’uncu kez düzenlenen ‘Yılın İş İnsanları’ anketinde üst üste ikinci kez ’Yılın Bürokratı’ seçildi.

Haber Merkezi İHA
Savunma Sanayii Başkanı Demir’e ’Yılın Bürokratı’ ödülü
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 30’uncu kez düzenlenen ‘Yılın İş İnsanları’ anketi sonuçlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, anket sonucuna göre, yılın bürokratı seçildi.

"Savunma sanayii fertleri adına kabul ediyorum"

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomist Dergisi’nin anketinde iki yıl üst üste bu sonucun çıkması ekosistemimizin başarılı çalışmasının sonucudur. Bu ödülü savunma sanayii ailemizin bütün fertlerine teşekkür edip, onlar adına kabul ediyorum. Savunma sanayimiz tecrübesini diğer alanlara aktarmaya devam edecek" dedi.

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