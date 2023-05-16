Seçim sonrası CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nde çirkeflik: Depremzedelere yardımları kestiler

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi seçim sonrası depremzede vatandaşlara yardımları kesmeye başladı.
Geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında hüsrana uğrayan Yedili Masa'nın ortağı CHP hıncını depremzedelerden çıkarmaya çalışıyor.
Haber7'nin aktardığı habere göre, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi.
14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek verildi.
Depremzedeler Erdoğan'a verdikleri destek nedeniyle CHP'li seçmenlerin hakaretlerine maruz kaldı. Depremzedeler bir şoku da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşadı.
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, seçimin faturasını kente yerleştirilen depremzedelere kesmek için harekete geçti.
CHP'li belediye depremzedeleri kapı dışarı ediyor
Belediyenin, Kumbağ'da kalan depremzedeleri kapı dışarı etme kararı almasına dair otellere afiş asıldı. Söz konusu afişte, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan gelen tepkilerin ardından depremzedelere 1 Haziran tarihine kadar süre tanındığı da öğrenildi.
"Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz?"
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde yaşanan skandalın ardından depremzede vatandaşlar içerisine düşürüldükleri duruma isyan etti. Yetkililere tepki gösteren bir depremzede, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." dedi. Öte yandan konuya dair açıklama yapan bir diğer depremzede de sosyal medyada kendilerine yönelik CHP'liler tarafından beddualar edildiğini hatırlattı.