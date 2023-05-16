Seçim sonrası CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nde çirkeflik: Depremzedelere yardımları kestiler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde yaşanan skandalın ardından depremzede vatandaşlar içerisine düşürüldükleri duruma isyan etti. Yetkililere tepki gösteren bir depremzede, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." dedi. Öte yandan konuya dair açıklama yapan bir diğer depremzede de sosyal medyada kendilerine yönelik CHP'liler tarafından beddualar edildiğini hatırlattı.