Seçim sonucunun faturasını depremzedelere kesen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Ünsal: Bu işi tek başımıza yapmadık

"Bu kararı ben tek başıma nasıl alabilirim Allah aşkına. Ben yazıyı imzalayan tarafım bir tek. Kararı alan başkandır. Valiliğe giden yazıları Genel Sekreter imzalar. Genel Sekreter Yardımcıları da imzalayamaz. Ya ben imzalayacağım yada başkan imzalayacak. O yazıdaki imza benim. O yazı Tekirdağ Valiliği, AFAD ve Süleymanpaşa Kaymakamlığına gidiyor. Depremzedeler ile ilgisi yok. Otellere biz astırmadık. O yazıları otellere kimin astığını araştırıyoruz zaten. Otele neden o yazı asılmış. Otele asıl yazılması gereken yazı da imza benim değil"