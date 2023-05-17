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Seçim sonucunun faturasını depremzedelere kesen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Ünsal: Bu işi tek başımıza yapmadık

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesinde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından hırsını Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerden alarak vatandaşların çıkış yapmalarını istedi. Türkiye'yi ayağa kaldıran bu kararın ardından açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, yaptığı birbirinden çelişkili açıklamalar ile iddiaları yalanladı. Kararı tek başına almadığını söyleyen Ünsal, "Benim imzamın olması benim yaptığım anlamına gelmez. Burada herkes kendi başına iş yapamaz" diye konuştu. Ünsal'ın bu sözlerinin ardından TVNET yayınına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP'li belediyenin kararına tepki gösterdi. Yüksel, "Herhalde seçimden sonraki süreçte depremzedeler onlara yük geldi. Biz maalesef Kılıçdaroğlu CHP'sinin gerçek yüzünü gördük." dedi.

17:59 . 17/05/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedeleri konakladıkları otelden çıkaran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreteri Fatih Ünsal, kararı tek başlarına almadıklarını söyledi.

14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedeleri konakladıkları otelden çıkaran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreteri Fatih Ünsal, kararı tek başlarına almadıklarını söyledi.

Muhalefet ve yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından depremzedelere kin kusmaya başladı. Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle afet bölgesindeki vatandaşları hedef alan CHP'liler, son olarak Tekirdağ'da skandal bir karara imza attı.



CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi. Seçimin faturasını depremzedelerden çıkarmak isteyen CHP'li belediye, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Belediyenin genel sekreterinden birbirinden çelişkili açıklamalar

Tepkilerin ardından açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, birbirinden çelişkili açıklamalar yaparak iddiaları yalanladı.

Ünsal, şunları söyledi:

"Bu kararı ben tek başıma nasıl alabilirim Allah aşkına. Ben yazıyı imzalayan tarafım bir tek. Kararı alan başkandır. Valiliğe giden yazıları Genel Sekreter imzalar. Genel Sekreter Yardımcıları da imzalayamaz. Ya ben imzalayacağım yada başkan imzalayacak. O yazıdaki imza benim. O yazı Tekirdağ Valiliği, AFAD ve Süleymanpaşa Kaymakamlığına gidiyor. Depremzedeler ile ilgisi yok. Otellere biz astırmadık. O yazıları otellere kimin astığını araştırıyoruz zaten. Otele neden o yazı asılmış. Otele asıl yazılması gereken yazı da imza benim değil"

"İmzamın olması benim yaptığım anlamına gelmez"

Ünsal şöyle devam etti:

“Kadir Başkanın inisiyatifi olmadan burada kimse hareket edemez. Benim imzamın olması benim yaptığım anlamına gelmez. Burada herkes kendi başına iş yapamaz ki? Otele giden ve otele asılması gereken yazı da benim imzam yok”


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: Depremzedeler seçimden sonra onlara yük geldi

Ünsal'ın bu açıklamalarının ardından TVNET yayınına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise CHP'li belediyenin bu kararına tepki gösterdi.

"Bütçemiz yeterli olmadığı için böyle bir karar aldık"
açıklamasında bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın bu ifadesinin mantıklı bir açıklama olmadığını ifade eden Yüksel, büyükşehir belediyesinin bütçesine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Burada yaşayan 102 tane vatandaşımızın otel ücretlerinin o kadar devasa bir bütçenin içinde yük olabilme ihtimali yok. Herhalde seçimden sonraki süreçte bu onlara yük geldi. Bu konuyla ilgili gereğinin yapıldığını duymadık. Ne genel sekreter görevden alındı, ne büyükşehir belediye başkanı bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

"Kılıçdaroğlu CHP'sinin gerçek yüzünü gördük"

Depremzedelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Yüksel sözlerine şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanımız bütün depremzedelerin masraflarının AFAD tarafından karşılanması yönünde yönünde talimat vermiş. İnsanlar da şu an o korkuyu üzerlerinden attılar. Biz maalesef Kılıçdaroğlu CHP'sinin gerçek yüzünü gördük. Adeta depremzedelerimiz cezalandırılıyor. Buradan bütün depremzedelere sesleniyorum Cumhurbaşkanımızın bize verdiği doğrudan talimat var. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden sonraki ilk anlarda bütün belediyelere bu konuyla ilgili talimatlarını geçti. Hiç kimse aç, açıkta kalmayacak. Biz bu konuda göreve hazırız. "

FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacağım
FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından afetzedelere yönelik yapılan skandal bir paylaşım daha ortaya çıktı. FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in Malta'da yaşayan kızı Şerife Nur Çepik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere küfür ederek oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Deprem bölgesindeki vatandaşları Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle toplayıp yakmak istediğini söyleyen Şerife Nur Çepik, kendisine yanıt veren afetzedelere hakaret etmeyi sürdürdü.

#Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
#Fatih Ünsal
#Cüneyt Yüksel
#Kumbağ
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