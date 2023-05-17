Seçim sonucunun faturasını depremzedelere kesen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Ünsal: Bu işi tek başımıza yapmadık

14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedeleri konakladıkları otelden çıkaran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreteri Fatih Ünsal, kararı tek başlarına almadıklarını söyledi.
Muhalefet ve yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından depremzedelere kin kusmaya başladı. Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle afet bölgesindeki vatandaşları hedef alan CHP'liler, son olarak Tekirdağ'da skandal bir karara imza attı.
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi. Seçimin faturasını depremzedelerden çıkarmak isteyen CHP'li belediye, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Belediyenin genel sekreterinden birbirinden çelişkili açıklamalar
Tepkilerin ardından açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, birbirinden çelişkili açıklamalar yaparak iddiaları yalanladı.
Ünsal, şunları söyledi:
"İmzamın olması benim yaptığım anlamına gelmez"
Ünsal şöyle devam etti:
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: Depremzedeler seçimden sonra onlara yük geldi
Ünsal'ın bu açıklamalarının ardından TVNET yayınına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise CHP'li belediyenin bu kararına tepki gösterdi.
"Kılıçdaroğlu CHP'sinin gerçek yüzünü gördük"
Depremzedelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Yüksel sözlerine şöyle devam etti: