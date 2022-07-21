Seçiminizin geleceğiniz olduğunu unutmayın

27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri öncesinde uzmanlar adaylara meslek seçiminden tercih edilen üniversiteye, puana göre değil sıralamaya göre liste oluşturmadan tercihleri son dakikaya bırakmaya kadar çeşitli öneriler sıraladı. Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan kıdemli eğitmen Ümit Ünker’in adaylara tavsiyeleri özetle şöyle:

TERCİHİN 8 PÜF NOKTASI

- Tarih aralıklarına dikkat edin. Zamanınız var, ancak tercih işlemlerinizi mümkünse son ana bırakmayın.

- Okumayı hayal ettiğiniz bölüm ya da bölümler hakkında liste çıkartıp, detaylı bilgi edinin.

- Puanınızın yettiği ve okumayı istediğiniz bölümlerin hangi üniversitelerde olduğunu belirleyin. Tüm bu seçeneklerden oluşan bir havuz listesi belirleyin.

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- Puanınızın yettiğine tam olarak emin olduğunuz tercihleri sıralamaya koyun.

- Okumak istemediğiniz bir bölüm varsa tercihlerinizin arasında olmamasına özen gösterin.

- Vakıf Üniversitesi ve şehir değiştirmenizi gerektirecek üniversiteler için burs, yurt, öğrenci evi gibi finansal koşulları iyi araştırın.

- Seçtiğiniz bölümlerin iş hayatınıza direkt etki edeceğini ve gelecekte yapmayı hedeflediğiniz mesleğin karakteristik özelliklerinize uygun olup olmadığını mutlaka dikkate alın.