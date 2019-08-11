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ERZURUM

DAB-BİR Başkanlık görevine Mehmet Sekmen yeniden seçildi

Sekmen: Kalkınma yerelden başlar

Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Genel Kurul Toplantısı Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkanlık görevine yeniden seçilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ülke kalkınmasına giden yolun yerel kalkınmadan geçtiği görüşünü dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Sekmen (Sağda)
Mehmet Sekmen (Sağda)

Doğu Anadolu Belediyeler Birliği (DAB-BİR) Başkanlığı görevine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeniden seçildi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına bölge illerinden belediye başkanları ve encümenler katıldı. Güven tazeleyerek DAB-BİR Başkanlığı’na yeniden seçilen Başkan Sekmen, “Göreve yeniden layık görülmekten ötürü mutluluk duyuyorum. İnşallah, desteklerini eksik etmeyip bize güç verenleri memnun etmeye devam ederiz” dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Belediyeler Birliği’nin üstlendiği misyonu anlattı.

KOLAY ULAŞIM

Doğu Anadolu Bölgesi’nin, sosyo-ekonomik gelişim sürecini Türkiye’nin batısında olduğu gibi hızlı bir biçimde tamamlayamadığının altını çizen Başkan Sekmen, bunda bölgenin coğrafi, iklim ve fiziki koşullarının başlıca rolü oynadığını ifade etti. Ulaşım alanında önemli mesafe kaydedildiğini belirten Sekmen, “Duble yollar, yurt içi ve uluslararası demiryolu bağlantıları ile Ovit tüneli bölgemizin karşı karşıya bulunduğu “ulaşılabilir olma” sorununu ortadan kaldırma noktasında son derece önemli. Ulaşım kolaylığı, ilerleyen yıllar içerisinde bölgemizi yeniden canlandırmaya ve ticaretin gelişmesine katkı sunacak” diye konuştu.

  • YEREL KALKINMA ÖNEMLİ
  • Ülke kalkınmasına giden yolun yerel kalkınmadan geçtiğini vurgulayan Sekmen, “Bu yüzden bizim en başta sağlıklı şehirleşme uygulamalarına yoğunlaşmamız gerekiyor” dedi.

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