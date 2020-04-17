Gündem Şilede tarihi yapıları talan eden defineciler fotokapan ile yakalandı
İSTANBUL

Şile'de tarihi yapıları talan eden defineciler fotokapan ile yakalandı

Şile'de tarihi yapıları talan eden defineciler fotokapan ile yakalandı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri ve yasakları fırsat bilen defineciler Şile'de aralarında Bizans döneminden kalan ve su sarnıcı olduğu tahmin edilen tarihi yapının da bulunduğu birçok tarihi yapıyı tahrip etti. 3 defineci Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, gözaltına alındıkları anlar fotokapana yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Tarihi yapıları talan eden defineciler yakalandı.
Tarihi yapıları talan eden defineciler yakalandı.

Türkiye koronavirüsle mücadeleyi konuşurken defineciler iş başında. Sahil bölgelerindeki sakinliği fırsat bilen defineciler Şile'de Bozgoca Koyu ve Darlık Mahallesindeki Değirmendere Tepesi'ndeki alanları hedef aldı.

  • Bozgoca Koyu'nda bulunan tarihi yapının taş ve tuğlaları söküldü. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda tünel kazıldığı görüldü. Değirmendere Tepesi'nde ise derin bir çukur kazıldı.

Şile'de tarihi yapıları talan eden defineciler fotokapan ile yakalandı
FOTOĞRAF 8
Title
Türkiye koronavirüsle mücadeleyi konuşurken defineciler iş başında. Sahil bölgelerindeki sakinliği fırsat bilen defineciler Şile'de Bozgoca Koyu ve Darlık Mahallesindeki Değirmendere Tepesi'ndeki alanları hedef aldı.
Title
Bozgoca Koyu'nda bulunan tarihi yapının taş ve tuğlaları söküldü. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda tünel kazıldığı görüldü.
Title
Değirmendere Tepesi'nde ise derin bir çukur kazıldı.
Title
Jandarma ekipleri definecileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler Değirmendere tepesinde 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Title
Şüphelilerin yakalanma anları fotokapana da yansıdı.
Title
3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken ayrıca haklarında sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle de işlem yapıldığı öğrenildi.
Title
Şile'de tarihi yapıları talan eden defineciler fotokapan ile yakalandı
Title
Şile'de tarihi yapıları talan eden defineciler fotokapan ile yakalandı
Şile'de tarihi yapıları talan eden defineciler fotokapan ile yakalandı
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri ve yasakları fırsat bilen defineciler Şile'de aralarında Bizans döneminden kalan ve su sarnıcı olduğu tahmin edilen tarihi yapının da bulunduğu birçok tarihi yapıyı tahrip etti. 3 defineci Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, gözaltına alındıkları anlar fotokapana yansıdı.


Jandarma ekipleri definecileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler Değirmendere tepesinde 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanma anları fotokapana da yansıdı.

3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken ayrıca haklarında sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle de işlem yapıldığı öğrenildi.

Koronavirüs yasaklarını fırsat bilen defineciler Şile'de tarihi yapıyı talan etti
FOTOĞRAF 8
Title
Türkiye koronavirüsle mücadeleyi konuşurken defineciler iş başında. Sahil bölgelerindeki sakinliği fırsat bilen defineciler Şile'de tarihi yapının bulunduğu bölgeyi hedef aldı. Bizans döneminden kalan ve zamanla yok olan kilisenin, su sarnıcı olduğu düşünülen tarihi yapı defineciler tarafından tahrip edildi.
Title
Bozgoca Koyu'nda bulunan tarihi yapının taş ve tuğlaları söküldü. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda tünel kazıldığı görüldü. Kazının yapıldığı yerde toprakları çıkarmak için kullanılan ip ve kovalar hala duruyor. Ayrıca ağaç dallarında bulunan eldivenler de dikkat çekiyor.
Title
BURASI CİDDİ DERECEDE KÜLTÜREL MİRAS <br> <br> Tarihi yapının bulunduğu bölgede kazı yapıldığını Şile'de yaşayan mimar Bahadır Başaran fark etti. Yürüyüş yaparken kazılan tüneli gören Başaran, şunları söyledi: Ben yaklaşık beş yıldır burada yaşıyorum. Burası benim doğa yürüyüşü güzergahım. Burayı zaten iki yıl önce keşfetmiştim. Anıtlar kuruluna tescil ettirmek için başvuruda bulundum. Onların gerekeni yaptığını düşünüyorum. Bu işlemler kağıt üzerinde oldu. Geçen hafta burada kazı olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm. Çünkü her ne kadar kağıt üzerinde tescil olsa bile belediye ve gerekli kurumlar burayı koruma altına almadığı sürece bu işler devam edecek. Burası ciddi derecede kültürel miras. Burada görünen tuğla ve taş işçiliği sadece Bizans döneminde olmuştur. Bizim Osmanlı ustaları da Bizans ustalarından öğrenmiştir. Mesela Fatih ve Aksaray'daki önemli camilerde de bu işçilik vardır. Biliriz ki bu Bizans dönemi işçiliğidir. Tahminen bu olayın bir hafta önce olduğunu düşünüyorum. Gece mi, gündüz mü, nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok.
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KORONAVİRÜS DEFİNECİLERE ARA VERDİRTMİYOR <br> <br> Yıllar önce bölgede bir kilisenin bulunduğunu ve o kilisenin zamanla yok olduğunu ifade eden Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Jeolog Nabi Evren ise tarihi yapının o kilisenin su sarnıcı olduğunu ifade ediyor.
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Nabi Evren, Burası geçmiş dönemlerde Bizans yerleşim yeri olarak çok önemli bir doğal limandı. Kalesi ve kilisesi vardı, şu an kilise sarnıcının önündeyiz. Koronavirüslü günler definecilere ara verdirtmiyor. Maalesef Nisan ayının ilk haftası gibi burayı böyle perişan etmişler. Bu yapı tescillidir. Bu yapı gayet sevimli bir Bizans yapısıydı. Tuğla ve taşların bulunduğu yapıydı. Ne olduğu bilinmiyordu. Ama daha sonra bunun su sarnıcı olduğu ve kilisenin ayazması olduğu ortaya çıkarıldı. Maalesef günümüzdeki pozisyonu böyle. Sahip çıkmak lazım. Bence yerel yönetimler burada çok önemli. Belediyeye büyük görev düşüyor şeklinde konuştu.
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BİRÇOK KAZILMIŞ YER GÖRMEK MÜMKÜN <br> <br> Bunların önüne geçmek lazım diyen Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Jeolog Nabi Evren, Bir bir tahrip oluyorlar. Bunun kilisesi çok muhteşem bir kiliseydi. Oradaki çok görkemli yapı yine kazılarak, defineciler tarafından tahrip edildiği için bugün yok. Temel izleri bile yok. Şimdi de su sarnıcı gidiyor. Daha önce ön taraftan başlanmış. Fakat orası dışarıdan görülebileceği için oradan vazgeçmişler bu ağaçların arasında buradan kazmaya başlamışlar. Çevreye bakılacak olursa birçok kazılmış yer görmek mümkün ifadelerini kullandı.
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TARİHİ MEZARLIK DA YOK OLMAK ÜZERE <br> <br> Kazının yapıldığı bölgenin yakınındaki mezarlık da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bozgoca koyunda çalılıkların arasında kalan mezar taşları dikkat çekiyor.
Title
Koronavirüs yasaklarını fırsat bilen defineciler Şile'de tarihi yapıyı talan etti
Koronavirüs yasaklarını fırsat bilen defineciler Şile'de tarihi yapıyı talan etti
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri ve yasakları fırsat bilen defineciler Şile'de bulunan tarihi bir yapıyı yok etti. Bizans döneminden kalan ve su sarnıcı olduğu tahmin edilen tarihi yapıyı tahrip eden definecilerin 5 metre uzunluğunda tünel kazdığı ortaya çıktı.


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