Sinop'a Karadeniz'in ilk ve tek yat limanı kuruluyor

"Bu yatırım sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği de esas alıyor. Sosyal içermeye önem veren, çevreye duyarlı bir anlayışla hayata geçirilecek. Sinop'un eşsiz doğasında çalışma ve yaşam olanakları sunacak olan yatırımcılarımız, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamındaki özel desteklerden de yararlanabilecek"