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Sinop'a Karadeniz'in ilk ve tek yat limanı kuruluyor

Sinop'a Karadeniz'in ilk ve tek yat limanı kuruluyor

16:2710/07/2025, Perşembe
IHA
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Sinop'a Karadeniz'in ilk ve tek yat limanı kuruluyor
Sinop'a Karadeniz'in ilk ve tek yat limanı kuruluyor

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Karadeniz'in ilk ve tek yat limanı Sinop'ta kuruluyor. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında hayata geçirilecek olan proje, bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına katkı sağlayacak.

Karadeniz sahil şeridinde benzeri olmayan bu yatırımın, Sinop'un stratejik konumunu güçlendirmesi ve bölgesel turizmi canlandırması bekleniyor. Aynı zamanda, uzun süredir balıkçılar ile yat sahipleri arasında yaşanan alan kullanım gerilimlerinin de bu yatırımla birlikte sona ereceği ifade edildi.


Vali Mustafa Özarslan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada,
"Bu yatırım sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği de esas alıyor. Sosyal içermeye önem veren, çevreye duyarlı bir anlayışla hayata geçirilecek. Sinop'un eşsiz doğasında çalışma ve yaşam olanakları sunacak olan yatırımcılarımız, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamındaki özel desteklerden de yararlanabilecek"
dedi.

Yat limanı projesinin hayata geçmesiyle birlikte Sinop, Karadeniz'de yat turizminin merkezi haline gelmeye aday olacak.



#Sinop
#Yat Limanı
#Karadeniz
#Yerel Kalkınma Hamlesi Programı
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