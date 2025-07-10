Sinop'a Karadeniz'in ilk ve tek yat limanı kuruluyor

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Karadeniz'in ilk ve tek yat limanı Sinop'ta kuruluyor. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında hayata geçirilecek olan proje, bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına katkı sağlayacak.
Karadeniz sahil şeridinde benzeri olmayan bu yatırımın, Sinop'un stratejik konumunu güçlendirmesi ve bölgesel turizmi canlandırması bekleniyor. Aynı zamanda, uzun süredir balıkçılar ile yat sahipleri arasında yaşanan alan kullanım gerilimlerinin de bu yatırımla birlikte sona ereceği ifade edildi.
Yat limanı projesinin hayata geçmesiyle birlikte Sinop, Karadeniz'de yat turizminin merkezi haline gelmeye aday olacak.