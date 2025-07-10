Sivas'ta casus yakalandı: 15 yıl hapis cezası aldı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak silahlı terör suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 1 kişi yakalandı.