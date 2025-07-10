Öldürülen aslanın sahibi evinin önüne temsili mezar yaptırdı

Oyuncak ayılarla ve Zeus'un fotoğraflıyla süslediği mezarın başında açıklamalarda bulunan Kaplan, "Zeus benim kendi çocuğum gibiydi. Ölümü nedeniyle uyku düzenlerim bozuldu. Sakinleştirici ilaç alıyorum. Hiç uyuyamıyorum. Nereye baksam Zeus'u görüyorum. Çocuğum ölmüş gibi hissediyorum. Fark eden bir şey yok. Bu mezarla anısı benimle yaşasın istedim. Zeus bebekliğinden beri 4 yıldır benimle beraber yaşıyordu. Keşke öldürülmeseydi. Çok üzüldüm. Doğduğu günü hatırlıyorum. Onu aldığımda biberonla besliyordum, onunla oynuyordum, onunla yaşıyordum. O kadar sosyal bir hayvandı ki. Ben bile şoktayım, nasıl yaptı bunu, nasıl oldu. Elimde büyüdüğü için unutmuyorum onu. Sabah evden çıktığımda, gece geldiğimde hep mezarına bakıyorum. Mezarını yapalı 2 gün oldu. Hiç olmazsa anısı bari burada yaşasın. Ankara'dan gitti, tekrar Ankara'ya geldi. Temsili bir mezar yaptık ona. Cesedi Antalya'da kaldı" dedi.