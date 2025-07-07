Aslanın kaçtığı hayvanat bahçesi yapılacak denetime kadar mühürlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan hayvanat bahçesinden 6 Temmuz Pazar günü saat 03.21'de bir erkek aslan kaçtı. Aslan, D-400 karayolu yakınlarında bir tarlasını suladıktan sonra yakın bir noktada yere uzanan Süleyman Kır'a saldırarak yaraladı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaçan aslanın izini sürdü. Ekipler, hayvanın D-400 karayolu üzerinden ormanlık alana yöneldiğini tespit etti. Aslan bir süre sonra ise itlaf edildi.

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Manavgat Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, hayvanat bahçesinin Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından içerisindeki hayvanların bakımı, kafeslerin güvenliği gibi konuların yetkililerce gerçekleşecek denetime kadar mühürlendiği belirtildi. İçerideki diğer hayvanların bakımlarının ise kontrollü bir şekilde sürdüğü aktarıldı.