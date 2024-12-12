Gül, X hesabından yaptığı paylaşımda Somaliland krizinin Türkiye’nin katkılarıyla Ankara’da imzalanan bir anlaşmayla çözüm yoluna girmesinin tarihi bir gelişme olduğunu belirterek, "

Bu sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ve tüm emeği geçenleri tebrik ederim.