11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Somaliland krizinin çözümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği bir paylaşımda bulundu.
Türkiye, Somali ile Etiyopya arasındaki Somaliland krizini çözümle sonuçlandırdı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'tarihi bir gelişme' diyerek, "Bu sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ve tüm emeği geçenleri tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
Somali ile Etiyopya arasındaki
Somaliland
krizi dün
Ankara Bildirisi
'nin imzalanmasıyla sona erdi.
İki ülke arasında yıllardır süregelen kriz, Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüldü ve komşular el sıkışarak Bildiri'ye bağlılıklarını beyan etti;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a teşekkür etti.
Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "
Birtakım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk.
" açıklamasını yaptı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederim"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederim"
Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
de konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Gül, X hesabından yaptığı paylaşımda Somaliland krizinin Türkiye’nin katkılarıyla Ankara’da imzalanan bir anlaşmayla çözüm yoluna girmesinin tarihi bir gelişme olduğunu belirterek, "
Bu sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ve tüm emeği geçenleri tebrik ederim.
" dedi.
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