Gündem Elazığın Sivrice ilçesinde 68 şiddetinde deprem Elazığda 8, Malatyada 6 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: Elazığ'da 8, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'daki çok sayıdaki ilde hissedilen deprem depremin ardından 5.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ'da 8, Malatya'da ise 6 kişin hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, depremin ardından tüm kurumların seferber edildiğini bildirdi. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını duyurdu. AFAD, telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Twitter'da yıkılan bir binanın fotoğrafı paylaşıldı.
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Twitter'da yıkılan bir binanın fotoğrafı paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 6.8, merkez üssünü de Sivrice olarak açıklarken derinliği 10 kilometre olarak bildirdi.

Elazığ'da enkaz altında kalanlar çıkarılıyor
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Elazığ'da enkaz altında kalanlar çıkarılıyor
Elazığ'da gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altından çıkarılanlara ilişkin görüntüler yayınlandı.


Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

Elazığ'daki depremin ardından AFAD'dan dört uyarı
GÜNDEM
Elazığ'daki depremin ardından AFAD'dan dört uyarı

Elazığ'da yıkılan bir binanın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

14 kişi hayatını kaybetti

  • AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ'da 8, Malatya'da ise 6 kişin hayatını kaybetti. Bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler
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Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan açıklama

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.

Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.


Deprem Elazığ'ın çevre illeri Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman'ın yanı sıra Trabzon, Artvin, Rize ve Ordu'da da hissedildi. Sivrice depremini yoğun şekilde hisseden diğer iller şöyle: Şanlıurfa, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Mardin, Batman, Muş, Van, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Kilis'te de hissedildi.


Deprem Elazığ'ın çevre illeri Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman'ın yanı sıra Trabzon, Artvin, Rize ve Ordu'da da hissedildi. Sivrice depremini yoğun şekilde hisseden diğer iller şöyle: Şanlıurfa, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Mardin, Batman, Muş, Van, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Kilis'te de hissedildi.


Bakan Akar'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama
GÜNDEM
Bakan Akar'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından deprem açıklaması

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından, tüm kurumların seferber edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklama ve yönlendirmelerini takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise depreme ilişkin şunları kaydetti:

"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın."


Bakan Soylu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

Elazığ'da 5.4 büyüklüğünde ikinci deprem
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Elazığ'da 5.4 büyüklüğünde ikinci deprem
Enkaz altında 30 kişi var

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Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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