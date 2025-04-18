Kore Ormancılık Servisi'nden (KFS) yapılan açıklamada, yangınlarda zarar gören alanın daha önce tahmin edilen 45 bin 157 hektarın yaklaşık 2,2 katından daha faza olduğu bildirildi. Güney Gyeongsang eyaletinde 3 bin 397 hektar, Kuzey Gyeongsang eyaletinde 90 bin 289 hektar ve Ulsan metropolünde bin 190 hektar başta olmak üzere toplamda 104 bin hektarlık alanın yandığı kaydedildi.