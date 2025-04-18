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Güney Kore'de yangın faciası: 104 bin hektarlık alan kül oldu

Güney Kore'de yangın faciası: 104 bin hektarlık alan kül oldu

16:5718/04/2025, Cuma
DHA
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Güney Kore'de orman yangınlarında 104 bin hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Güney Kore'de orman yangınlarında 104 bin hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Güney Kore'de çıkan büyük çaplı orman yangınlarında zarar gören alanın 104 bin hektara ulaştığı belirtildi.

Kore Ormancılık Servisi'nden (KFS) yapılan açıklamada, yangınlarda zarar gören alanın daha önce tahmin edilen 45 bin 157 hektarın yaklaşık 2,2 katından daha faza olduğu bildirildi. Güney Gyeongsang eyaletinde 3 bin 397 hektar, Kuzey Gyeongsang eyaletinde 90 bin 289 hektar ve Ulsan metropolünde bin 190 hektar başta olmak üzere toplamda 104 bin hektarlık alanın yandığı kaydedildi.


YANGINLARDA 31 KİŞİ ÖLDÜ


Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları çok geçmeden Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçramış, alevler kuru hava ve rüzgarların da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. En az 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınlar, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Söz konusu yangınların, Güney Kore tarihindeki en kötü orman yangınları olduğu belirtilmişti.




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