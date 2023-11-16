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Sosyal medyada dini değerlere hakaret eden provokatör gözaltına alındı

Eskişehir'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı, dini değerlere ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail’in saldırısına destek paylaşımları yaptığı tespit edilip gözaltına alınan Yunus Esad K., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

14:02 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:05 - 16/11/2023 Perşembe
DHA
Eskişehir'de sosyal medyadan dini değerler ile kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de sosyal medyadan dini değerler ile kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de Yunus Esad K., ‘Balamir Atabey’ kullanıcı adıyla sosyal medyada paylaştığı video ve yazılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dini değerlere hareket etti.


Yapılan incelemede İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını destekleyen mesajlar yazdığı belirlenen Yunus Esad K. (22), savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Yunus Esad K., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Sosyal medya hesabı çalınmış

Emniyette ifadesi alınan Yunus Esad K., işlemlerinin ardından ‘halkı din ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, Cumhurbaşkanı’na hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yunus Esad K.’nın ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek sosyal medya hesabının çalındığını ve kendisinin yazmadığını öne sürdüğü öğrenildi.


Öte yandan şüpheli Yunus Esad K.’nın aralarında tehdit, şantaj ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ile kişisel verilerin hukuksuz ele geçirilmesi suçlarından 5 ayrı sabıkası olduğu belirlendi.



"Milliyetçi bir insanım"

Yunus Esad K.'nin mahkemesindeki ifadesinde, "Hesap bana ait ama ben kullanmıyorum. Asla Cumhurbaşkanı'na yönelik böyle bir paylaşım yapmam. Milliyetçi bir insanım. IP adresi araştırılınca benim olmadığım ortaya çıkacaktır" dedi.


Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Esad K.'nin adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına itiraz etti. Soruşturma sürüyor.




#Eskişehir
#sosyal medya
#Provokatör
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