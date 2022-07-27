Suriyeli Abbasi ailesi nerede? 9 yıldır haber alınamıyor

Suriye’de iç savaş başladıktan sonra rejim tarafından tutuklanıp ortadan kaybolan binlerce kişi var. Abbasi ailesi de onlardan. Diş hekimi ve Arap satranç şampiyonu olan Rania Abbasi ile ailesinden 2013’ten bu yana haber alınamıyor. Yakınları, başkent Şam’da yaşadıkları evden 6 çocuğu ile birlikte götürülen çifti bulmak için yıllardır mücadele veriyor. Naila Abbasi, ablası ve yeğenlerini bulmak için verdiği mücadeleyi İstanbul’da Yeni Şafak’a anlattı.

20 ASKERLE BASKIN

Suudi Arabistan’da yaşayan ailenin 2007’de Şam’a yerleştiği bilgisini veren Naila, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Siyasi faaliyette bulunmadıkları için kendilerini güvende hisseden ailenin yurt dışına gitmediğini anlatan Naila, “Düşündükleri gibi olmadı. 9 Mart 2013’te ablamın eşi Abdurrahman Yasin’i tutukladılar. 2 gün sonra da eve 20 askerle baskın düzenlendi. Ablamı çocuklarıyla birlikte götürdüler. Tüm altın, mücevher, para, tapu ve arabalara el konuldu” dedi.

Naila Abbasi

1,5 YAŞINDAYDI

Aile ortadan kaybolduktan sonra kendileri için hayatın durduğunu söyleyen Naila, “O dönem en büyüğü 14, en küçüğü 1,5 yaşında olan 6 yeğenimin ne suçu vardı? Dima, İntisar, Necah, Ala, Ahmet ve Leyan. Masum çocuklar ne suç işlemiş olabilir? Yaşıyorlar mı, öldüler mi? Beraber mi yoksa ayrılar mı? Tüm sorular yanıtsız. Bu belirsizlik bütün ailemizi kahrediyor. Eğer hala yaşıyorlarsa ömürlerinden 9 yılı çaldılar” diye konuştu.

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HİÇBİR İZ YOK

2014’te hapishaneden çıkan eski bir tutuklu Rania’yı gördüğünü söylemiş. Her kapıyı çaldıklarını anlatan Naila şunları kaydetti: “Kayser fotoğraflarında Abdurrahman olduğunu düşündüğümüz birini tespit ettik. Pek çok kişi de doğruladı. Savaşın başladığı dönem Humus’tan Şam’a göç edenlere yardım etmişti. Tutuklanmasına bunu bahane ettiklerine inanıyoruz. Ancak Rania ve çocuklara dair hiçbir iz yok. Tek haber alabilmek için verdiğimiz paranın haddi hesabı yok.”

Adaletsizliğe ‘Dur’ deyin

Uluslararası insan hakları örgütleri, BM ve ulaşabildikleri tüm kuruluşlara başvurduklarını dile getiren Naila, “Avrupa’da büyük kampanyalar düzenlendi. İtalya ve İspanya’dakilere katıldım. 6 ay önce sosyal medya üzerinden bir hamle başlattık. Sesimizi duyurmak için haykırmaya devam edeceğiz. Esed’in hapishaneleri korkunç. Kadın, yaşlı, çocuk demeden işkence ediyorlar. Vicdan sahibi her insanı bu büyük adaletsizliğe karşı durmaya çağırıyorum” dedi.