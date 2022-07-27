Gündem Suriyeli Abbasi ailesi nerede? 9 yıldır haber alınamıyor
İSTANBUL

Suriyeli Abbasi ailesi nerede? 9 yıldır haber alınamıyor

Rejim askerlerince evleri basılıp gözaltına alınan Suriyeli aileden 9 yıldır haber yok. Abdurrahman Yasin ve Rania Abbasi tutuklandıktan sonra 6 çocuğuyla birlikte ortadan kayboldu. Yıllardır onları arayan Naila Abbasi, “Yaşıyorlar mı, öldüler mi? Bu belirsizlik bizi kahrediyor” dedi.

Abone Ol Google News
Hatice Saka Yeni Şafak
Suriyeli Abbasi ailesi nerede? 9 yıldır haber alınamıyor
Suriyeli Abbasi ailesinden 9 yıldır haber alınamıyor.

Suriye’de iç savaş başladıktan sonra rejim tarafından tutuklanıp ortadan kaybolan binlerce kişi var. Abbasi ailesi de onlardan. Diş hekimi ve Arap satranç şampiyonu olan Rania Abbasi ile ailesinden 2013’ten bu yana haber alınamıyor. Yakınları, başkent Şam’da yaşadıkları evden 6 çocuğu ile birlikte götürülen çifti bulmak için yıllardır mücadele veriyor. Naila Abbasi, ablası ve yeğenlerini bulmak için verdiği mücadeleyi İstanbul’da Yeni Şafak’a anlattı.

20 ASKERLE BASKIN

  • Suudi Arabistan’da yaşayan ailenin 2007’de Şam’a yerleştiği bilgisini veren Naila, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Siyasi faaliyette bulunmadıkları için kendilerini güvende hisseden ailenin yurt dışına gitmediğini anlatan Naila, “Düşündükleri gibi olmadı. 9 Mart 2013’te ablamın eşi Abdurrahman Yasin’i tutukladılar. 2 gün sonra da eve 20 askerle baskın düzenlendi. Ablamı çocuklarıyla birlikte götürdüler. Tüm altın, mücevher, para, tapu ve arabalara el konuldu” dedi.

Naila Abbasi
Naila Abbasi

1,5 YAŞINDAYDI

Aile ortadan kaybolduktan sonra kendileri için hayatın durduğunu söyleyen Naila, “O dönem en büyüğü 14, en küçüğü 1,5 yaşında olan 6 yeğenimin ne suçu vardı? Dima, İntisar, Necah, Ala, Ahmet ve Leyan. Masum çocuklar ne suç işlemiş olabilir? Yaşıyorlar mı, öldüler mi? Beraber mi yoksa ayrılar mı? Tüm sorular yanıtsız. Bu belirsizlik bütün ailemizi kahrediyor. Eğer hala yaşıyorlarsa ömürlerinden 9 yılı çaldılar” diye konuştu.

HİÇBİR İZ YOK

  • 2014’te hapishaneden çıkan eski bir tutuklu Rania’yı gördüğünü söylemiş. Her kapıyı çaldıklarını anlatan Naila şunları kaydetti: “Kayser fotoğraflarında Abdurrahman olduğunu düşündüğümüz birini tespit ettik. Pek çok kişi de doğruladı. Savaşın başladığı dönem Humus’tan Şam’a göç edenlere yardım etmişti. Tutuklanmasına bunu bahane ettiklerine inanıyoruz. Ancak Rania ve çocuklara dair hiçbir iz yok. Tek haber alabilmek için verdiğimiz paranın haddi hesabı yok.”

Adaletsizliğe ‘Dur’ deyin

Uluslararası insan hakları örgütleri, BM ve ulaşabildikleri tüm kuruluşlara başvurduklarını dile getiren Naila, “Avrupa’da büyük kampanyalar düzenlendi. İtalya ve İspanya’dakilere katıldım. 6 ay önce sosyal medya üzerinden bir hamle başlattık. Sesimizi duyurmak için haykırmaya devam edeceğiz. Esed’in hapishaneleri korkunç. Kadın, yaşlı, çocuk demeden işkence ediyorlar. Vicdan sahibi her insanı bu büyük adaletsizliğe karşı durmaya çağırıyorum” dedi.

Suriye'nin 'kayıp çocukları' hayata tutunmaya çalışıyor
OYNAT 00:58
Suriye'nin 'kayıp çocukları' hayata tutunmaya çalışıyor
Esed rejiminin Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılarda yüz binlerce kişi hayatını kaybederken, binlercesi de evsiz ve kimsesiz kaldı. Rejimin Halep saldırılarında anne ve babalarını kaybeden ve kendileri de saldırılardan yaralı olarak kurtulan Muhittin ve Nada kardeşler, yaşadıkları bütün acıları arkalarında bırakarak hayata tutunmaya çalışıyor.


Diyanet açıkladı

Diyanet açıkladı

​Milyonların beklediği rakamlar belli oldu.
IMFden Türkiye tahmini

IMF'den Türkiye tahmini

​Merakla beklenen tablo yayınlandı.
Polise yumruk atmıştı: Komisyondan DBPli Salihe Aydeniz ile ilgili önemli karar

​60 metre uzunluğunda 12 metre yüksekliğinde.

​Rolls Royce'ta idareyi devralıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.