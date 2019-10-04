Suriyeli olduğu için dışlandığı ve öğretmeni tarafından azarlandığı iddia edilen 9 yaşındaki Vail intihar etti Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Suriyeli Vail El Suud isimli çocuk mezarlığın kapısına kendisini asarak intihar etti. Küçük çocuğun olayın yaşandığı gün okulda görevli bir öğretmen tarafından azarlandığı ve genel olarak da diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlandığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi 04 Ekim 2019, 20:33 Son Güncelleme: 05 Ekim 2019, 14:57 IHA