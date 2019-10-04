Gündem Suriyeli olduğu için dışlandığı ve öğretmeni tarafından azarlandığı iddia edilen 9 yaşındaki Vail intihar etti
KOCAELİ

Suriyeli olduğu için dışlandığı ve öğretmeni tarafından azarlandığı iddia edilen 9 yaşındaki Vail intihar etti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Suriyeli Vail El Suud isimli çocuk mezarlığın kapısına kendisini asarak intihar etti. Küçük çocuğun olayın yaşandığı gün okulda görevli bir öğretmen tarafından azarlandığı ve genel olarak da diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlandığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi IHA
Vail El Suud
Vail El Suud

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, mezarlığın kapısına kendisini asarak intihar etti. Küçük çocuk gözyaşları arasında hayatını kaybettiği mezarlıkta toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan Acısu Mezarlığı’nda meydana geldi.

Vail El Suud

Mezarlığın kapısında asılı halde bulundu

Mezarlık kapısı

Vatandaşlar mezarlığın kapısında asılı halde bir çocuk gördü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde intihar eden çocuğun Suriye uyruklu 9 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Vail El Suud olduğu tespit edildi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan olay eri incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından küçük çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi hayatını kaybettiği mezarlık olan Acısu Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'9 yaşında ırkçılığa maruz kaldı'

Vail El Suud'un kabri
  • Öte yandan, Vail El Suud’un eğitim gördüğü okulda diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlandığı ve olay günü de okulda görevli bir öğretmen tarafından azarlandığı iddia edildi.

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