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Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon

Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:1030/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Terörist Ahlam Albashir’e lojistik destek veren 11 şüpheli yakalandı.
Terörist Ahlam Albashir’e lojistik destek veren 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Taksim’deki hain terör saldırısını gerçekleştirilen Ahlam Albashir’i Türkiye’ye getiren ve aralarında sabotaj eğitim almış 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.


11 şüpheli gözaltına alındı


Aralarında Taksim’deki hain terör saldırısını gerçekleştirilen
Ahlam Albashir
’e lojistik destek sağlayanların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

13 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi ise yaralanmıştı.


#taksim
#Ahlam Albashir
#PKK

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