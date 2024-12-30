Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon

Terörist Ahlam Albashir’e lojistik destek veren 11 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 4 ilde PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Taksim’deki hain terör saldırısını gerçekleştirilen Ahlam Albashir’i Türkiye’ye getiren ve aralarında sabotaj eğitim almış 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 4 ilde PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
11 şüpheli gözaltına alındı
11 şüpheli gözaltına alındı
Aralarında Taksim’deki hain terör saldırısını gerçekleştirilen
Ahlam Albashir
’e lojistik destek sağlayanların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
13 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi ise yaralanmıştı.
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