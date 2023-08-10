Tarihi Samanpazarı Meydanı geri dönüyor

Ankara tarihi meydanına yeniden kavuşuyor. Ankara’nın tarihi ilçesi Altındağ’da yer alan Samanpazarı Meydanı, Altındağ Belediyesi tarafından Başkent’e yeniden kazandırılıyor. Çalışmaların başladığı meydan projesi ile ilgili son durumu aktaran Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu proje Cumhuriyet’in ilan edildiği Altındağ’da Türkiye Yüzyılı’na da yakışır bir çalışma. Samanpazarı Meydanı’nın adı tabelalarda vardı ama ne yazık ki kendi yoktu. Çalışma tamamlanınca Ankara’ya yakışır bir meydan olacak.” dedi.

“Sadece bir meydan değil…”

“Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkıyoruz” diyen Balcı, “Hayata geçirmeye başladığımız Samanpazarı Meydanı da bunlardan biri. Tarihi bölgenin görünümüne de zarar veren Altındağ Belediye’mizin eski hizmet binasının yıkımı tamamlandı. Beton yapının oradan kalkmasıyla birlikte vatandaşlarımızın nefes alacağı güzel bir meydan inşa edeceğiz. İnsanlar yeşil dokuyla iç içe keyifli zaman geçirebilecek. Burası sadece bir meydan olmayacak. Adeta bir yaşam merkezi olacak. Bölge biliyorsunuz aynı zamanda üniversitelere de ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle içerisinde özellikle üniversite öğrencilerinin gelip kullanabileceği çok güzel bir kütüphane de bulunacak. Belediye hizmet noktası da yer alacak.” ifadelerini kullandı.

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