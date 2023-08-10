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Tarihi Samanpazarı Meydanı geri dönüyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Başkent’in tarihi meydanlarından Samanpazarı Meydanı’nı yeniden kente kazandırmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
12:19 . 10/08/2023 Perşembe
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Tarihi Samanpazarı Meydanı geri dönüyor

Tarihi Samanpazarı Meydanı geri dönüyor

Ankara tarihi meydanına yeniden kavuşuyor. Ankara’nın tarihi ilçesi Altındağ’da yer alan Samanpazarı Meydanı, Altındağ Belediyesi tarafından Başkent’e yeniden kazandırılıyor. Çalışmaların başladığı meydan projesi ile ilgili son durumu aktaran Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu proje Cumhuriyet’in ilan edildiği Altındağ’da Türkiye Yüzyılı’na da yakışır bir çalışma. Samanpazarı Meydanı’nın adı tabelalarda vardı ama ne yazık ki kendi yoktu. Çalışma tamamlanınca Ankara’ya yakışır bir meydan olacak.” dedi.

“Sadece bir meydan değil…”

“Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkıyoruz” diyen Balcı, “Hayata geçirmeye başladığımız Samanpazarı Meydanı da bunlardan biri. Tarihi bölgenin görünümüne de zarar veren Altındağ Belediye’mizin eski hizmet binasının yıkımı tamamlandı. Beton yapının oradan kalkmasıyla birlikte vatandaşlarımızın nefes alacağı güzel bir meydan inşa edeceğiz. İnsanlar yeşil dokuyla iç içe keyifli zaman geçirebilecek. Burası sadece bir meydan olmayacak. Adeta bir yaşam merkezi olacak. Bölge biliyorsunuz aynı zamanda üniversitelere de ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle içerisinde özellikle üniversite öğrencilerinin gelip kullanabileceği çok güzel bir kütüphane de bulunacak. Belediye hizmet noktası da yer alacak.” ifadelerini kullandı.

Otopark sorununa da neşter vuracak

Samanpazarı Meydanı projesiyle tarihi bölgenin otopark sorunun da büyük oranda çözüme kavuşacağını dile getiren Doç. Dr. Asım Balcı, “Burası Ankara Kalesi ve Hamamönü bölgesinin en büyük problemi olan otopark sorununa da neşter vuracak. Yeşil alanın altına kapalı otopark yapılarak yaklaşık 400 araçlık kapasite oluşturacağız. İnsanlar bu anlamda rahat edecek. Buraya tur otobüslerinin de park edilebileceği cepler oluşturacağız. Bölgeyi gezmeye gelenlerin olduğu tur otobüslerine de büyük kolaylık olacak. Hareketlilik arttıkça bölge esnafımız için de ayrı bir canlılık oluşacak. Projenin hayata geçmesinde bizlere büyük destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

#samanpazarı
#meydan
#altındağ
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