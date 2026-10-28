Kademeli Emeklilik İçin Beklenen Tarihi Duyurdu! Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı Son Dakika, Meclis'e Ne Zaman Gelir?

Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik için tarih verildi!

Kulislerde öne çıkan senaryolara göre düzenleme, işe giriş tarihine göre kademeli bir artış öngörlüdü. Önerilen taslağa göre, 9 Eylül 1999 ile 2000 yılları arasında tescili bulunan kadın çalışanlar 43, erkekler ise 45 yaşında 6.400 prim günüyle emekliliğe hak kazanabilecek. Takip eden her yıl için hem yaş sınırı birer yıl hem de gerekli prim ödemesi 75 gün artacak. Böylece 2008 yılında sisteme dahil olan bir kadın çalışanın 51, erkek çalışanın ise 53 yaşında 7.000 prim günü tamamlaması şart koşulacak.