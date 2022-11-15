Taziyenizi reddediyoruz: Mesajı aldık çok güçlü cevap vereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’ndeki alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, olayın nasıl ve nereden koordine edildiğini bildiklerini, emniyetin ve valiliğin gerekli açıklamaları yapmaya devam ettiğini söyledi.

MÜTTEFİKLİĞİMİZ TARTIŞILMALIDIR

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin kaldırılacağını, 9 yaşındaki Ecrin Meydan ile babası Yusuf Meydan’ın cenazelerini Adana’ya gönderdiklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti: “Biz, bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum: Amerikan Büyükelçiliği’nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani’yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye’nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimsenin topraklarında gözümüz yok, kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum.” Olay sonrası yapılan teknik dinlemede, çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatının teröristin öldürülmesine yönelik olduğunu aktaran Soylu, “’Ya kattan atın ya kanala atın’ diye bir talimatı var, net bir şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp tüm networkü ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırladıkları apaçık ortada. Ama Allah razı olsun emniyet güçlerimiz, tüm istihbarat birimlerimiz, el birliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini, kapatılmasını ve faillerin ortadan kaldırılmasını engellemişlerdir.” diye konuştu.

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KOBANİ VE MÜNBİÇ VURGUSU

Terör koridoruyla mücadelenin en temel nedenlerinden birinin Türkiye’nin istikrarsızlaşmamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Soylu, “Bunu anlatana kadar dilimizde tüy bitse de bunu söyleyeceğiz. Çünkü son iki saldırının da hem Mersin saldırısının hem bu saldırının birinin Münbiç’ten, birinin Kobani talimatıyla geldiği çok açık ve net ortadadır. Karşımızdaki şer cephesini, karşımızdaki terörist destekçilerini çok net bir şekilde biliyoruz. Onun için milletimizle elbirliği içerisinde bunu hep birlikte, güçlü bir şekilde aşacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Mesajı aldık çok güçlü cevap vereceğiz

Bakan Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi’nin “nazlı kızları” olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bize ne cevap verildiğini, ne mesaj verildiğini iyi bir şekilde biliyoruz. Operasyonlar devam ediyor. Başarılı bir şekilde yapılan operasyonla elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan’a kaçıracaklardı. Onun için nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD’yi orada kim besliyorsa, PKK’ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Bu milletin, en önemli hasleti piyonların kafasını kırmaktır. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Şunun bilinmesini isteriz: Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz hem de çok güçlü bir mesaj.”

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