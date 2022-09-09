Gündem TB2ye karşı İsrail Yunan ittifakı
İSTANBUL

TB2’ye karşı İsrail Yunan ittifakı!

Türk SİHA’lara karşı önlem arayışına girişen Atina, Libya’daki iç savaşın taraflarından birisi olan Halife Hafter’in kapısını çaldı. Yunanistan’ın 2020 yılında Libya’da düşürüldüğü iddia edilen bir TB2 SİHA’nın enkazını satın alarak incelemek üzere Atina’ya getirdiği iddia edildi. Parçaların transferinde İsrail’in Yunanistan’a yardımcı olduğu iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TB2’ye karşı İsrail Yunan ittifakı!
TB2

Türk SİHA’larının Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna’daki başarıları Yunanistan’ı panikletti. SİHA’lara karşı önlem arayışına girişen Atina, Libya’daki iç savaşın taraflarından birisi olan Halife Hafter’in kapısını çaldı. Yunanistan’ın 2020 yılında Libya’da düşürüldüğü iddia edilen bir TB2 SİHA’nın enkazını satın alarak incelemek üzere Atina’ya getirdiği iddia edildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina Halife Hafter’den düşürüldüğü iddia edilen SİHA ile ilgili bilgi istedi, Hafter talebi reddetti. Ancak Yunanistan bu kez araya yakın ilişkide olduğu bir ismi sokarak Hafter’i ikna etti. Hafter’e para da ödeyen Yunanistan SİHA’nın gövde, beyin ve motor parçalarını bir balıkçı gemisinin içinde balık ağları ile kamufle ederek bir limana getirdi. SİHA parçaları Atina yakınlarında incelemeye alındı. Haberlerde Yunan ordusunun da bilgiyi teyit ettiği, ayrıca transferde İsrail’in de Yunanistan’a yardımcı olduğu iddia edildi.

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