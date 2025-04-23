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Tekirdağ'da deprem paniği: 2 kişi balkondan atladı

Tekirdağ'da deprem paniği: 2 kişi balkondan atladı

14:5423/04/2025, Çarşamba
AA
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Tekirdağ'da deprem paniğiyle balkondan atlayan 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da deprem paniğiyle balkondan atlayan 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deprem sırasında balkondan atlayan 2 kişi ile kaçmak isterken yolda düşen bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Çerkezköy ve Veliköy Mahallesi'nde deprem sırasında evlerinin balkonundan atlayan 2 kişi ile kaçmak isterken yolda düşen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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