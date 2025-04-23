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İstanbul'da art arda 6 deprem

İstanbul'da art arda 6 deprem

12:2423/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
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Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da ikinci 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 10 saniye hissedilen deprem büyük panik oluşturdu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İstanbul'daki deprem çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gelişmeleri takip ediyoruz. Milletimize geçmiş olsun" dedi. İstanbul açıklarında en büyüğü 6,2 olan art arda 6 deprem meydana geldi. AFAD, "Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın" uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise ilk belirlemelere göre çöken bina ihbarı olmadığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan deprem açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "(İstanbul'daki deprem) Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.

İkinci deprem

Silivri'de gerçekleşen depremin ardından ikinci şiddetli bir deprem meydana geldi.

Depremin 6 büyüklüğü civarında olduğu belirtiliyor.

Silivri'de de meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Depremden etkilenen arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz"
dedi.

AFAD'dan binalara girmeyin uyarısı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin"

Bakan Yerlikaya: Çöken bina ihbarı yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
"Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile taramalara başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"
dedi.

Bakan Uraloğlu: Ulaşımda olumsuz bir durum yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu,
"İlk incelemelerimizde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır"
açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve ⁠GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. ⁠GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.


Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.



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